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FERRAGOSTO A LADISPOLI: TUTTE LE INFO UTILI

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Marco Porro

Dal profilo Facebook del Comune di Ladispoli

Il 14 e 15 agosto il Comune di Ladispoli ha predisposto un dispositivo straordinario per garantire sicurezza, tutela dell’ambiente e corretta fruizione delle spiagge.
SPIAGGE
Sugli arenili pubblici, compresa Marina di San Nicola:
• dalle 19.30 non è consentito l’accesso;
• alle 20.30 deve terminare la permanenza.
Attenzione particolare a Bosco di Palo e Palude di Torre Flavia.
Restano vietati campeggio, falò e lanterne cinesi.
Il Parco del Bosco di Palo sarà chiuso il 14 e 15 agosto.
Le limitazioni non riguardano le aree in concessione agli stabilimenti balneari.
MARINA DI PALO
Qui è prevista una deroga: il 14 e 15 agosto la permanenza sull’arenile interessato dalla manifestazione sarà consentita fino alle 1.30.
“Una Notte Lunga un Giorno” prevede musica, intrattenimento e due bagni di mezzanotte. Il 15 agosto: DJ Prezioso e fuochi d’artificio sul mare.
VIABILITÀ
Dal 13 agosto divieto di sosta sul Lungomare Marina di Palo, tra via dei Delfini e via del Corallo.
Restano garantiti gli spazi per le persone con disabilità e quelli destinati ai mezzi della cooperativa della spiaggia inclusiva comunale “In Onda”.
Il 14 e 15 agosto, dalle 19.00 alle 1.30, il tratto sarà pedonalizzato. L’accesso al lungomare sarà garantito dalla bretella di via del Corallo.
Considerato il maggiore afflusso, si invita a evitare, per quanto possibile, l’uso dell’automobile.
SERVIZI
Saranno potenziati i servizi igienici sul Lungomare Marina di Palo.
Previsti ambulanze, personale sanitario e una zona triage in prossimità della Villa Romana, nell’area della manifestazione.
14 e 15 agosto | Marina di Palo
Due bagni di mezzanotte. Una sola spiaggia. Un unico Ferragosto.
Più rispetto, meno fuochi, stesso divertimento.
Il video al link sottostante:
https://www.facebook.com/reel/2475190739640681
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