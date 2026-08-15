Dal profilo Facebook del Comune di Ladispoli

Il 14 e 15 agosto il Comune di Ladispoli ha predisposto un dispositivo straordinario per garantire sicurezza, tutela dell’ambiente e corretta fruizione delle spiagge.

SPIAGGE Sugli arenili pubblici, compresa Marina di San Nicola: • dalle 19.30 non è consentito l’accesso; • alle 20.30 deve terminare la permanenza.

Attenzione particolare a Bosco di Palo e Palude di Torre Flavia.

Restano vietati campeggio, falò e lanterne cinesi. Il Parco del Bosco di Palo sarà chiuso il 14 e 15 agosto.

Le limitazioni non riguardano le aree in concessione agli stabilimenti balneari.

MARINA DI PALO Qui è prevista una deroga: il 14 e 15 agosto la permanenza sull’arenile interessato dalla manifestazione sarà consentita fino alle 1.30.

“Una Notte Lunga un Giorno” prevede musica, intrattenimento e due bagni di mezzanotte. Il 15 agosto: DJ Prezioso e fuochi d’artificio sul mare.

VIABILITÀ Dal 13 agosto divieto di sosta sul Lungomare Marina di Palo, tra via dei Delfini e via del Corallo.

Restano garantiti gli spazi per le persone con disabilità e quelli destinati ai mezzi della cooperativa della spiaggia inclusiva comunale “In Onda”.

Il 14 e 15 agosto, dalle 19.00 alle 1.30, il tratto sarà pedonalizzato. L’accesso al lungomare sarà garantito dalla bretella di via del Corallo.

Considerato il maggiore afflusso, si invita a evitare, per quanto possibile, l’uso dell’automobile.

SERVIZI Saranno potenziati i servizi igienici sul Lungomare Marina di Palo.

Previsti ambulanze, personale sanitario e una zona triage in prossimità della Villa Romana, nell’area della manifestazione.

14 e 15 agosto | Marina di Palo

Due bagni di mezzanotte. Una sola spiaggia. Un unico Ferragosto.

Più rispetto, meno fuochi, stesso divertimento.

Il video al link sottostante:

https://www.facebook.com/reel/2475190739640681