Comunicato stampa

Dopo il successo del primo appuntamento del 25 luglio, domenica 16 agosto torna a Tarquinia Lido il Carnevale Estivo, con la seconda sfilata dell’edizione 2026. Il lungomare tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto, animato dalle spettacolari sculture gonfiabili che hanno caratterizzato la nuova formula della manifestazione e conquistato il pubblico nella serata inaugurale.

L’appuntamento è promosso dalla Pro Loco Tarquinia e dal Comune di Tarquinia, in collaborazione con SIB Tarquinia, Federbalneari e gli operatori balneari e commerciali del Lido, nell’ambito del calendario di iniziative che sta accompagnando l’estate sul litorale tarquiniese.

Protagoniste della serata saranno ancora una volta le grandi figure gonfiabili, alcune delle quali raggiungono dimensioni imponenti, capaci di trasformare la sfilata in uno spettacolo visibile lungo tutto il percorso. Una proposta diversa rispetto alla formula più tradizionale del carnevale, pensata per adattarsi agli spazi e all’atmosfera dell’estate e coinvolgere bambini, famiglie, giovani e visitatori.

La prima uscita del 25 luglio aveva richiamato un pubblico numeroso lungo il litorale, accompagnando la sfilata in un clima di festa. Il 16 agosto la manifestazione torna così per il secondo appuntamento, nel cuore del periodo di Ferragosto, quando Tarquinia Lido registra una delle maggiori presenze di residenti, turisti e villeggianti.

La sfilata prenderà il via alle 21.30 da viale Cristoforo Colombo e proseguirà lungo il lungomare di Tarquinia Lido, accompagnando il pubblico attraverso le grandi sculture e l’animazione della serata. A piazza delle Naiadi, sosta per una festa in piazza con dj set.

Anche in occasione del secondo appuntamento la manifestazione manterrà una particolare attenzione alla pulizia degli spazi attraversati: non è previsto l’utilizzo di coriandoli durante la sfilata, una scelta pensata per vivere la festa nel rispetto del lungomare e dell’ambiente.

Il Carnevale Estivo rappresenta uno degli appuntamenti centrali del programma di agosto promosso dalla Pro Loco Tarquinia e dall’Amministrazione comunale, chiudendo quattro giornate particolarmente intense per Tarquinia Lido tra Sport’n’Roll, musica, spettacolo e intrattenimento.

L’appuntamento è quindi per domenica 16 agosto, dalle 21.30, per una nuova serata di festa sul lungomare di Tarquinia Lido.