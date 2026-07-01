Comunicato stampa

“A fine aprile avevamo presentato la prima parte del programma annuale delle iniziative dedicate alle pari opportunità del Municipio XV. Un percorso che culminerà sabato 4 luglio con un evento dedicato alle figlie e ai figli delle donne vittime di femminicidio, a loro volta vittime invisibili di uno dei più gravi fenomeni di violenza che colpiscono la nostra società.

Per questa occasione il Municipio ha scelto di affiancare l’Associazione Il Giardino Segreto, che da oltre dieci anni sostiene gli orfani di crimini domestici e le famiglie che se ne prendono cura. L’obiettivo è contribuire a restituire a queste bambine e a questi bambini la possibilità di immaginare e costruire il proprio futuro, riducendo le disuguaglianze che il trauma ha imposto alle loro vite e restituendo, per quanto possibile, quella serenità, quella fiducia e quella protezione che ogni bambino e ogni bambina dovrebbero poter vivere come un diritto.

Si tratta di un lavoro che abbiamo condiviso con CulturEco aps avviato l’inverno scorso con la ricerca degli abiti da sposa. Lungo il percorso si sono aggiunte le realtà territoriali Kaleidofox, la Fattoria di Lulù e Balla con me, che hanno colto sin da subito l’importanza dell’iniziativa. Siamo arrivati a raccogliere fino a trenta abiti da sposa, donati dalle donne di tutto il Municipio. Trenta storie differenti da raccontare, per trenta abiti che saranno indossati ed esposti, insieme ad altre opere realizzate per l’evento, durante l’iniziativa di sabato 4 luglio ai Casali di Borghetto San Carlo a La Giustiniana, Via Cassia 1420. Con inizio alle ore 19.00, la serata sarà scandita da vari appuntamenti, tra cui la sfilata degli abiti da sposa, l’esposizione e l’asta di beneficenza degli abiti e delle opere d’arte, oltre a una performance di ballo e alla possibilità di confrontarsi con l’Associazione “Il Giardino Segreto” che si occupa del tema e a cui sarà devoluto il ricavato della vendita.

Con il Presidente del Municipio, Daniele Torquati, e la Presidente della Commissione Stefania De Angelis proseguiamo nel lavoro di valorizzazione dei principi di parità di genere e di inclusione sociale; un percorso avviato e portato avanti quotidianamente in questi quattro anni, anche e soprattutto grazie alla competenza, alla sensibilità e alla continua collaborazione delle associazioni culturali e degli enti del terzo settore del territorio che in questi anni sono sempre stati al nostro fianco.”

Così in una nota l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità, Agnese Rollo.