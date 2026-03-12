MICROFONI ACCESI AL “DI VITTORIO”: PROSEGUE IL PROGETTO DI VOICEBOOKRADIO

Riceviamo e pubblichiamo

Quinto e sesto appuntamento per il Progetto di VoiceBookRadio in svolgimento all’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” di Ladispoli e in altre 20 scuole in tutta Italia: la Redazione Radiofonica Nazionale, iniziativa sperimentale, promossa in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, finalizzata a creare una rete unita dal linguaggio della radio e dalla convinzione che questa rappresenti uno spazio autentico di espressione, un luogo di confronto e racconto collettivo, educando alla comunicazione come forma concreta di cittadinanza attiva.

Il percorso, articolato in 30 ore tra gennaio e giugno, si è aperto con una lezione introduttiva sulla scrittura per podcast, guidata dal Direttore artistico di VoiceBookRadio Giulio Ceccanei. Una prima fase formativa è stata dedicata alla costruzione del contenuto: dall’idea iniziale alla trasformazione in racconto radiofonico.

Il successivo incontro del 4 febbraio ha approfondito gli aspetti progettuali ed espressivi, dalla definizione della linea editoriale alla preparazione della scaletta, e quindi dello script. A seguire, le lezioni di Davide Bardi dedicate alla dizione e alla voce. Mercoledì 25 febbraio e mercoledì 4 marzo è stata la volta di Luciana Biondi, radiospeaker e consulente musicale di straordinaria esperienza che ha spiegato l’importanza della musica e del suo rapporto con i testi sia in radio, sia nella realizzazione di un podcast.

Luciana Biondi ha analizzato dal punto di vista tecnico alcuni dei podcast italiani più ascoltati, invitando gli allievi ad esprimere le loro opinioni, in un intenso confronto ricco di spunti di riflessione e di approfondimento. Un’occasione unica per dialogare con una delle voci più note della radiofonia italiana, anche grazie alla conduzione del celebre programma “Hit Parade”.

Nel frattempo la redazione del “Di Vittorio”, coordinata dalla Prof.ssa Federica Sbrana e dal Prof. Sandro Pase, è al lavoro per la realizzazione del terzo e quarto podcast: uno dedicato al tema del bullismo e l’altro alla seconda puntata della serie su Roberto Rossellini e il suo legame con Ladispoli.

E tra idee, musica e parole, gli studenti, pronti a trasformare le loro voci in racconti, stanno imparando che dietro ogni podcast ci sono ascolto, confronto e creatività condivisa: molto più di una registrazione. Appuntamento alle prossime lezioni!