Lista Civica Anguillara

Dal profilo Facebook
Non facili soluzioni, ma una visione condivisa del futuro…
Siamo cittadini uniti dalla volontà di prenderci cura del nostro paese, portando competenza, partecipazione e senso di comunità nell’amministrazione. Conosciamo da vicino bisogni e potenzialità del territorio e vogliamo contribuire concretamente al suo sviluppo.
Sosteniamo, in coalizione, il candidato sindaco Alberto Civica, condividendo l’impegno per un’amministrazione trasparente e vicina ai cittadini.
Crediamo in una politica che parta dalle persone: il nostro obiettivo è migliorare il paese, valorizzarne le risorse e costruire un futuro più inclusivo e sostenibile. Siamo qui per ascoltare, proporre e agire con serietà e passione.
Partecipa al futuro!