Lista Civica Anguillara

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Siamo cittadini uniti dalla volontà di prenderci cura del nostro paese, portando competenza, partecipazione e senso di comunità nell’amministrazione. Conosciamo da vicino bisogni e potenzialità del territorio e vogliamo contribuire concretamente al suo sviluppo.

Crediamo in una politica che parta dalle persone: il nostro obiettivo è migliorare il paese, valorizzarne le risorse e costruire un futuro più inclusivo e sostenibile. Siamo qui per ascoltare, proporre e agire con serietà e passione.