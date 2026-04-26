L’ASD Anguillara calcio femminile, una perla del nostro territorio.

L’ASD Anguillara calcio femminile è cresciuta molto in questi anni ed ora ci sono ben due squadre, numerosa l’under dodici di sedici ragazze e composta di sette ragazze l’under dieci , numero che però consente comunque di giocare a pieno, il numero delle giocatrici è stato raggiunto con fatica e sembra che ci sia ancora qualcosa che non va nella scelta di questo sport da parte del femminile, un retaggio culturale per il quale sembra che lo sport del calcio sia ancora annoverato tra gli sport maschili, cosa non vera e ormai sdoganata da queste ragazze che con gli anni crescono sempre di più e che sembrano essere l’unica squadra femminile presente in tutta la Tuscia per tanto un prezioso gioiello che dovremmo tenerci tutti da conto. Mister Monir e Mister Riccardo si dicono molto soddisfatti della crescita di queste ragazze che si stanno preparando ad una prestazione di tipo agonistico che troverà il suo culmine tra i diciassette e i diciotto anni di età pertanto il lavoro per i nostri Mister è ancora tanto e lungo ma le ragazze promettono bene e sia le under 10 ma soprattutto le under 12 già giocano con molta più strategia e scioltezza. Si è tenuto tra sabato 18 e domenica 19 aprile un torneo , il torneo Valentina Venanzi , un memorial dedicato a questa ragazza, una giocatrice morta in un incidente stradale , incentrato principalmente sul calcio femminile e sulla sicurezza stradale, il torneo era formato da sedici squadre ed una parte è stata dedicata alla sicurezza stradale, alle ragazze sono stati fatti fare dei percorsi con degli occhiali particolari per far capire come vede un ubriaco e sono seguite nozioni di primo soccorso. L’ASD Anguillara calcio si è presentata al torneo con due squadre (under 12) suddivise in due gironi classificandosi decime e dodicesime. Le ragazze sono tornate a casa soddisfatte e divertite dall’esperienza , c’è solo da aspettare che la provincia limitrofa si svegli un po’ e che faccia crescere questo gruppo di quasi professioniste che sono uniche e rare nel nostro territorio.

Ilaria Morodei