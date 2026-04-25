Il volo degli aquiloni a Campo di Mare

Dal profilo Facebook della sindaca di Cerveteri
Un 25 aprile da ricordare, sulla spiaggia di Campo di mare, è tornata una tradizione che amiamo profondamente e che anche quest’anno ha portato gli aquiloni nel nostro cielo il giorno della Liberazione
Questo appuntamento lo dobbiamo alla visione di Giulia Cannavò, fondatrice dell’Auser del nostro territorio, che per anni ha voluto unire il cielo e il mare nel segno della libertà. Giulia non è più tra noi, ma come dicono i suoi amici dell’Auser: “Giulia continua a volare con loro”
È stato un onore per me, come Sindaca, partecipare a questa festa organizzata con tanta cura da:
Cinzia Palloni e tutto il gruppo Auser Civitavecchia-Cerveteri-Ladispoli, che hanno raccolto con amore l’eredità di Giulia.
Beatrice Cantieri e Scuolambiente, instancabili nel coinvolgere i bambini nella pulizia della spiaggia e nel rispetto della natura.
La Proloco di Marina di Cerveteri, sempre presente per valorizzare il nostro litorale che ha coinvolto i bambini con la pittura sui sassi trovati in spiaggia.
Il gruppo storico degli Aquilonisti di Roma, che con le loro creazioni ci hanno fatto restare con il naso all’insù.
Vedere i bambini correre sulla sabbia e far volare i loro aquiloni è stato il modo più bello per fargli assaporare, con gioia e leggerezza, il valore inestimabile della Libertà conquistata grazie al sacrificio dei nostri padri. Ogni filo teso verso il cielo è un legame con la nostra storia, un modo per ricordare che quella libertà che oggi respiriamo è il dono più prezioso che abbiamo ricevuto e che dobbiamo proteggere.
Grazie a tutti per aver reso questo 25 Aprile un giorno di gioia, memoria e ali spiegate verso il futuro.