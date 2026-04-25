26 Aprile, 2026
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Il volo degli aquiloni a Campo di Mare

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Dal profilo Facebook della sindaca di Cerveteri

Un 25 aprile da ricordare, sulla spiaggia di Campo di mare, è tornata una tradizione che amiamo profondamente e che anche quest’anno ha portato gli aquiloni nel nostro cielo il giorno della Liberazione
​Questo appuntamento lo dobbiamo alla visione di Giulia Cannavò, fondatrice dell’Auser del nostro territorio, che per anni ha voluto unire il cielo e il mare nel segno della libertà. Giulia non è più tra noi, ma come dicono i suoi amici dell’Auser: “Giulia continua a volare con loro”🤍
​È stato un onore per me, come Sindaca, partecipare a questa festa organizzata con tanta cura da:
​Cinzia Palloni e tutto il gruppo Auser Civitavecchia-Cerveteri-Ladispoli, che hanno raccolto con amore l’eredità di Giulia.
​Beatrice Cantieri e Scuolambiente, instancabili nel coinvolgere i bambini nella pulizia della spiaggia e nel rispetto della natura.
​La Proloco di Marina di Cerveteri, sempre presente per valorizzare il nostro litorale che ha coinvolto i bambini con la pittura sui sassi trovati in spiaggia.
​Il gruppo storico degli Aquilonisti di Roma, che con le loro creazioni ci hanno fatto restare con il naso all’insù.
​Vedere i bambini correre sulla sabbia e far volare i loro aquiloni è stato il modo più bello per fargli assaporare, con gioia e leggerezza, il valore inestimabile della Libertà conquistata grazie al sacrificio dei nostri padri. Ogni filo teso verso il cielo è un legame con la nostra storia, un modo per ricordare che quella libertà che oggi respiriamo è il dono più prezioso che abbiamo ricevuto e che dobbiamo proteggere.
​Grazie a tutti per aver reso questo 25 Aprile un giorno di gioia, memoria e ali spiegate verso il futuro.
 
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