Il volo degli aquiloni a Campo di Mare

Dal profilo Facebook della sindaca di Cerveteri

Un 25 aprile da ricordare, sulla spiaggia di Campo di mare, è tornata una tradizione che amiamo profondamente e che anche quest’anno ha portato gli aquiloni nel nostro cielo il giorno della Liberazione

​Questo appuntamento lo dobbiamo alla visione di Giulia Cannavò, fondatrice dell’Auser del nostro territorio, che per anni ha voluto unire il cielo e il mare nel segno della libertà. Giulia non è più tra noi, ma come dicono i suoi amici dell’Auser: “Giulia continua a volare con loro”

​Vedere i bambini correre sulla sabbia e far volare i loro aquiloni è stato il modo più bello per fargli assaporare, con gioia e leggerezza, il valore inestimabile della Libertà conquistata grazie al sacrificio dei nostri padri. Ogni filo teso verso il cielo è un legame con la nostra storia, un modo per ricordare che quella libertà che oggi respiriamo è il dono più prezioso che abbiamo ricevuto e che dobbiamo proteggere.