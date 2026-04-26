77° TROFEO LIBERAZIONE Roma Stadio Paolo Rosi 25 Aprile 2026.

Grande giornata di Liberazione a Roma, anche per i nostri atleti cadetti e cadette, che in questo avvenimento si sono liberati di alcune paure, gareggiare, confrontarsi con altri giovani provenienti da tutta la regione.

La prima gara è il Salto Triplo Cadette, dove vediamo cimentarsi la nostra Rimedia Aleida Almass, che dopo un primo salto raggiunge la misura di mt 8.50, suo personale.

A seguire troviamo Sasso Andrea che per la prima volta corre la distanza dei mt 100 ostacoli, chiudendo con 17.91.

La giornata prosegue con le batterie dei 600 mt piani con Cipolletta Gabriele, che dopo aver rinunciato al salto triplo si cimenta coraggiosamente su una distanza non ancora provata, ma che chiude con il tempo di 1:54.68. Nel frattempo sulla pedana del peso troviamo la neo lanciatrice Civilotti Gaia che con molta emozione, ma con molta determinazione spedisce il peso da 3Kg alla distanza di mt 6.36.

Nella terza batteria dei 600 mt cadette troviamo l’atleta Calabrese Giulia, che partendo con il gruppo e rimanendo imbottigliata chiude la gara in 2:00.81.

La giornata si conclude con la velocità pura gli 80 mt dove troviamo un ottimo Patelli Riccardo che ottiene un 10.12. A seguire Pompili Leonardo che purtroppo in partenza ha avuto un problema sui blocchi, ma che ha un tempo finale di 10.87 e Sasso Andrea con 10.88 segue Melone Nicolò Maria che termina la sua gara in 10.61.

Le cadette si ritrovano nelle ultime batterie in quanto sono senza tempo, ma finiscono bene la loro gara, specialmente Grutt Viola con il tempo di 12.41 e ancora troviamo Rimedia Aleida Almass con 12.24.

Quindi giornata positiva per tutti e tutte ed appuntamento il 2 e 3 Maggio, sempre allo Stadio Rosi per i Campionati di Società Cadetti e Cadette.

Nel pomeriggio si sono svolte anche le gare degli Allievi e Juniores dove si sono distinti sulla distanza dei 200 mt le Allieve Eufemi Vittoria con 26.86 e la Junior Venanzi Lucilla con 27.49.

Ali Leonardo sempre sui 200 mt chiude in 23.36 suo nuovo personale, mentre Getuli Tommaso ottiene un 24.94.

Si distingue Lazzarotti Valerio con l’ottimo 56.41 sui micidiali 400 mt.

Atletica Sabatina

Pedaletti Aldo