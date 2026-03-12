MUNICIPIO XV, TORQUATI – CHIRIZZI: “SU VIA NEMEA ACEA E ITALGAS A LAVORO DA GIORNI PER RISOLUZIONE DANNO A CONDOTTA FOGNARIA”

Riceviamo e pubblichiamo

“In relazione alla chiusura di Via Nemea, disposta dai Vigili del Fuoco a metà febbraio a causa di un avvallamento del manto stradale per un danno alla condotta di smaltimento delle acque reflue, come comunicato da Acea, gestore del servizio, gli interventi di riparazione stanno richiedendo tempo poiché per il ripristino della condotta si è reso necessario anche l’adeguamento della rete di distribuzione del gas.

L’intervento è indispensabile per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza tra i sottoservizi esistenti e per consentire alle squadre impegnate sul posto di lavorare in sicurezza sulla riparazione della condotta fognaria.

Nei giorni scorsi la società Italgas ha quindi eseguito la messa a norma e l’ammodernamento delle condutture stradali della rete di distribuzione del gas, affinché si possa procedere alla sostituzione delle vecchie tubazioni e all’adeguamento della profondità di posa delle condotte del gas mentre, come comunicato da Acea, a partire dai prossimi giorni inizieranno i lavori sulla condotta fognaria danneggiata, con una durata prevista di circa trenta giorni.

In considerazione delle criticità che tale situazione sta determinando sulla viabilità locale, come Municipio abbiamo richiesto ad Acea e alla Polizia Locale, che ringraziamo per essere a lavoro da giorni per la risoluzione della complessa situazione, di valutare la possibilità di istituire durante lo svolgimento dei lavori il senso unico alternato, al fine di ridurre l’impatto sul traffico veicolare, anche alla luce della presenza di un istituto scolastico nelle immediate vicinanze.

Davvero grazie a tutte le squadre a lavoro che stanno facendo il possibile per la risoluzione della problematica e al nostro Ufficio Tecnico a lavoro da giorni”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora ai Lavori Pubblici, Gina Chirizzi.