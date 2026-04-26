Comunicato stampa
Azione Roma ricorda *Piero Gobetti* nel centenario della sua morte, per rilanciare il pensiero di una delle figure più lucide e coraggiose dell’antifascismo italiano, punto di riferimento imprescindibile per chi crede nella libertà come responsabilità e nella politica come impegno etico.
Appuntamento *lunedì 27 aprile 2026*, dalle *ore 18:00*, presso la *Sala del Carroccio* – Palazzo Senatorio, Piazza del Campidoglio, Roma.
Partecipano *Flavia De Gregorio* e *Antonio De Santis*, consiglieri di Azione in Campidoglio, *Alessio D’Amato*, consigliere regionale e segretario romano di Azione; modera *Silvia Ambrosio* del Direttivo Azione Roma.
Dialogo con il pubblico: *Silvia Berti*, professoressa associata di Storia moderna presso l’Università “La Sapienza”, *Valerio Sanzotta*, professore ordinario di Filologia della letteratura italiana, Università Pegaso, e *Francesco Tesio*, autore del libro “Piero Gobetti e l’economia”.