26 Aprile, 2026
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Azione Roma ricorda *Piero Gobetti* nel centenario della sua morte

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Comunicato stampa

Azione Roma ricorda *Piero Gobetti* nel centenario della sua morte, per rilanciare il pensiero di una delle figure più lucide e coraggiose dell’antifascismo italiano, punto di riferimento imprescindibile per chi crede nella libertà come responsabilità e nella politica come impegno etico.

Appuntamento *lunedì 27 aprile 2026*, dalle *ore 18:00*, presso la *Sala del Carroccio* – Palazzo Senatorio, Piazza del Campidoglio, Roma.

Partecipano *Flavia De Gregorio* e *Antonio De Santis*, consiglieri di Azione in Campidoglio, *Alessio D’Amato*, consigliere regionale e segretario romano di Azione; modera *Silvia Ambrosio* del Direttivo Azione Roma.

Dialogo con il pubblico: *Silvia Berti*, professoressa associata di Storia moderna presso l’Università “La Sapienza”, *Valerio Sanzotta*, professore ordinario di Filologia della letteratura italiana, Università Pegaso, e *Francesco Tesio*, autore del libro “Piero Gobetti e l’economia”.

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