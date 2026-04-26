La ricorrenza della Liberazione celebrata a Canale

Il sindaco Alessandro Bettarelli, il Vice sindaco Fabrizio Lavini, l’assessore Andrea Magagnini, in rappresentanza dell’amministrazione, hanno celebrato la ricorrenza del 25 aprile a Canale Monterano, nel sacrario dedicato ai caduti delle due guerre.
A dare lustro alla manifestazione, anche la banda musicale, il vice parroco e i rappresentanti di associazioni combattenti; un momento solenne per ribadire il fermo sdegno contro ogni forma di coercizione alla libertà ed esaltare il valore della democrazia.