26 Aprile, 2026
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La ricorrenza della Liberazione celebrata a Canale

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Il sindaco Alessandro Bettarelli, il Vice sindaco Fabrizio Lavini, l’assessore Andrea Magagnini, in rappresentanza dell’amministrazione, hanno celebrato la ricorrenza del 25 aprile a Canale Monterano, nel sacrario dedicato ai caduti delle due guerre.

   

 

A dare lustro alla manifestazione, anche la banda musicale, il vice parroco e i rappresentanti di associazioni combattenti; un momento solenne per ribadire il fermo sdegno contro ogni forma di coercizione alla libertà ed esaltare il valore della democrazia.

 

 

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