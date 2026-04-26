UNA DENUNCIA CHE INTERESSA IL COMUNE DI BRACCIANO OGNI CITTADINO DEL TERRITORIO

Comunicato stampa

Da oltre 36 anni siamo operativi sul territorio di Bracciano e non solo.

AVAB ODV, Associazione di Protezione Civile nata a Bracciano nel 1990, ha garantito interventi in emergenze e maxi-emergenze a livello locale, regionale e nazionale, sempre con professionalità, sacrificio e presenza costante…

Su attivazione locale e regionale.

Oggi l’associazione conta 34 operatori, di cui molti residenti a Bracciano: donne e uomini che mettono a disposizione tempo, competenze e impegno per la sicurezza della comunità.

Abbiamo supportato le Istituzioni senza mai tirarci indietro… soprattutto il territorio di Bracciano.

Abbiamo risposto a ogni chiamata.

Abbiamo servito la comunità con continuità e responsabilità.

Nel corso degli anni siamo intervenuti in innumerevoli situazioni critiche. E, solo per ricordare l’ultima emergenza meteo che ha colpito in modo particolare per 10 giorni il territorio di Bracciano, il nostro impegno è stato continuo, giorno e notte, per rispondere alle numerose richieste di aiuto dei cittadini e dello stesso Sindaco, operando tra fango e acqua per ripristinare condizioni di sicurezza.

Oggi, però, siamo noi a chiedere aiuto.

E la risposta, dalle realtà amministrative di Bracciano finora, è stata assente.

Denunciamo con forza la mancanza di supporto concreto da parte delle Istituzioni che, nel tempo, hanno beneficiato del nostro operato. Una mancanza che mette seriamente a rischio la continuità delle nostre attività sul territorio.

Senza risorse, senza una sede adeguata e senza sostegno economico, anche una realtà storica come la nostra non può più garantire lo stesso livello di servizio al territorio.

Per questo chiediamo con chiarezza:

– l’assegnazione di una sede operativa idonea e stabile

– un sostegno economico concreto per garantire mezzi, attrezzature e operatività

– un riconoscimento reale del ruolo svolto da AVAB ODV in oltre tre decenni di attività su Bracciano

Non si tratta di un favore.

Si tratta di investire nella sicurezza della comunità.

Se il volontariato viene lasciato solo, a perdere è l’intero territorio.

AVAB ODV continuerà a fare la propria parte, ma non può più farlo da sola.

È il momento che anche le Istituzioni locali facciano la loro.

In tanti altri territori il nostro impegno e servizio è considerato ed apprezzato.

Abbiamo con sacrificio anche aperto un altra sede su Roma proprio per dare ancora più copertura di attività in tante emergenze.

Ma Bracciano è sorda al nostro richiamo fatto più volte.

Ringraziamo comunque chi ci è stato sempre vicino tra i cittadini .

AVAB ODV

Bracciano, dal 1990

Email Avab.p.c@gmail.com

PEC avab@pec.it