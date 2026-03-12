13 Marzo, 2026
Biblioteca Angela Zucconi: l’evento “Le parole fondamentali” rinviato a causa maltempo

Riceviamo e pubblichiamo

Carissimi Utenti,
A causa delle forti piogge e del maltempo delle ultime ore, si sono verificati alcuni problemi tecnici al piano inferiore e ai bagni della Biblioteca. Per questo motivo l’incontro dell’iniziativa “Le parole fondamentali”, previsto per oggi alle ore 17:00, è rinviato a data da destinarsi.
Rimane invece confermato il secondo appuntamento in programma:
Giovedì 19 marzo, ore 17.00
Ci scusiamo per il disagio e vi ringraziamo per la comprensione.
Lo staff della Biblioteca Comunale “Angela Zucconi”
