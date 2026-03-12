A Villa Altieri il 16 marzo l’evento “Oltre le Sbarre. Prevenire il suicidio e custodire la memoria, perché nessuno sia dimenticato”

Riceviamo e pubblichiamo

Città metropolitana di Roma Capitale ospiterà il 16 marzo a Villa Altieri dalle 15:30 l’evento “Oltre le Sbarre. Prevenire il suicidio e custodire la memoria, perché nessuno sia dimenticato” organizzato insieme a Co.N.O.S.C.I APS, il Coordinamento nazionale operatori per la salute nelle carceri italiane.

Un momento di riflessione importante sul fenomeno del suicidio nelle carceri italiane. Centrale nell’evento la storia di Flavio raccontata da sua madre, Ivonne Liberati, attraverso la lettura dei testi scritti dal ragazzo.

A portare i saluti istituzionali la Consigliera Delegata alle Pari opportunità, Politiche sociali, Cultura, della Città Metropolitana di Roma Capitale, Tiziana Biolghini.

Tra gli interventi previsti: Cristina Michetelli, Consigliera Delegata al Bilancio di Città metropolitana; Marina Finiti, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma; Anna Baffo, Psicologa penitenziaria; Silvia Di Giovanni, Polizia penitenziaria; Sandro Libianchi; Medico Presidente Co.N.O.S.C.I-aps; la Senatrice del Movimento 5 Stelle, Mariolina Castellone; Andrea Catarci, Responsabile dell’Ufficio di scopo partecipazione e Quartieri; Giovanni Quarzo, Consigliere Roma Capitale Capogruppo Fratelli d’Italia e Walter Verini, Senatore del Partito Democratico.

Modererà l’evento la giornalista Carlotta Di Santo