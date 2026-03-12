13 Marzo, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

A Villa Altieri il 16 marzo l’evento “Oltre le Sbarre. Prevenire il suicidio e custodire la memoria, perché nessuno sia dimenticato”

0
93

Riceviamo e pubblichiamo

Città metropolitana di Roma Capitale ospiterà il 16 marzo a Villa Altieri dalle 15:30 l’evento “Oltre le Sbarre. Prevenire il suicidio e custodire la memoria, perché nessuno sia dimenticato” organizzato insieme a Co.N.O.S.C.I APS, il  Coordinamento nazionale operatori per la salute nelle carceri italiane.
Un momento di riflessione importante sul fenomeno del suicidio nelle carceri italiane. Centrale nell’evento la storia di Flavio raccontata da sua madre, Ivonne Liberati, attraverso la lettura dei testi scritti dal ragazzo.
A portare i saluti istituzionali la Consigliera Delegata alle Pari opportunità, Politiche sociali, Cultura, della Città Metropolitana di Roma Capitale, Tiziana Biolghini.
Tra gli interventi previsti: Cristina Michetelli, Consigliera Delegata al Bilancio di Città metropolitana; Marina Finiti, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma; Anna Baffo, Psicologa penitenziaria; Silvia Di Giovanni, Polizia penitenziaria; Sandro Libianchi; Medico Presidente Co.N.O.S.C.I-aps; la Senatrice del Movimento 5 Stelle, Mariolina CastelloneAndrea Catarci, Responsabile dell’Ufficio di scopo partecipazione e Quartieri; Giovanni Quarzo, Consigliere Roma Capitale Capogruppo Fratelli d’Italia e Walter Verini, Senatore del Partito Democratico.
RSVP
Modererà l’evento la giornalista Carlotta Di Santo
Articolo precedente
POMERIGGIO SOLIDALE DI GIOCHI ORGANIZZATO DAL LIONS CLUB BRACCIANO
Articolo successivo
Biblioteca Angela Zucconi: l’evento “Le parole fondamentali” rinviato a causa maltempo

Ultimi articoli

Società

PREMIO GIORNALISTICO INTERNAZIONALE ARGIL 2026: TRA I PREMIATI FEDERICO FAGGIN, GIGLIOLA CINQUETTI E PADRE PAOLO BENANTI

Cultura

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “ORA PARLO IO” DI ELENA GUIDO

Eventi

La biblioteca comunale di Manziana ospita l’evento “Leggo con papà”

Eventi

“Trofeo Lazio di Marcia”: domenica a Campo di Mare protagonista l’atletica leggera

Territorio

MUNICIPIO XV, TORQUATI – CHIRIZZI: “SU VIA NEMEA ACEA E ITALGAS A LAVORO DA GIORNI PER RISOLUZIONE DANNO A CONDOTTA FOGNARIA”

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it