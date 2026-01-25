Soggiorni estivi residenziali per bambini e ragazzi, aperte le iscrizioni al Comune di Oriolo

Dal profilo Facebook del comune di Oriolo
Il Comune di Oriolo Romano informa che sono aperte le iscrizioni ai soggiorni estivi 2026 presso il Morelli Hotel di Rimini, nel Borgo di San Giuliano Mare.
Periodo: dal 4 al 16 luglio 2026
Destinatari: minori dai 6 ai 17 anni
Costo: € 490,00 (IVA inclusa) + pullman A/R
Priorità ai residenti nel Comune di Oriolo Romano.
In caso di disponibilità, saranno accolte anche domande dei non residenti in base all’ordine di arrivo.
Iscrizioni:
La domanda, compilata sull’apposito modulo, deve essere inviata via email a
info@mondorec.it
Scadenza iscrizioni: 31 gennaio 2026
Il servizio è gestito da MONDO REC Cooperativa Sociale.