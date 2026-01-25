Giornata della Memoria, testimonianza dei lager, la rievocazione al Comune di Trevignano

Dal profilo Facebook del Comune di Trevignano
Testimonianze dai lager
Mirella Stanzione
Una sedicenne sorella di un partigiano
Voce narrante Stefania Di Michele
Domenica 25 gennaio 2026
alle 18:00
Sala Consiliare
Mirella Stanzione era una studentessa di 17 anni, compagna di scuola di Bice Paganini, che il 2 luglio 1944 era intenta a fare i compiti quando fu arrestata dalle SS assieme alla madre Nina Tantini, entrambe prese in ostaggio a causa dell’attività del fratello partigiano Auro che apparteneva ai Gruppi di Azione Patriottica.
Luca Galloni
Viola Catena
Elio Gazzella
Daniela Simeoni
Massimo Riti
Monica Silenzi
Dario Sforzini
APT Trevignano Romano