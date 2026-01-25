25 Gennaio, 2026
Giornata della Memoria, testimonianza dei lager, la rievocazione al Comune di Trevignano

giornata della memoria a Trevignano

Dal profilo Facebook del Comune di Trevignano

Testimonianze dai lager
Mirella Stanzione
Una sedicenne sorella di un partigiano
Voce narrante Stefania Di Michele
Domenica 25 gennaio 2026
alle 18:00
Sala Consiliare
Mirella Stanzione era una studentessa di 17 anni, compagna di scuola di Bice Paganini, che il 2 luglio 1944 era intenta a fare i compiti quando fu arrestata dalle SS assieme alla madre Nina Tantini, entrambe prese in ostaggio a causa dell’attività del fratello partigiano Auro che apparteneva ai Gruppi di Azione Patriottica.
Luca Galloni
Viola Catena
Elio Gazzella
Daniela Simeoni
Massimo Riti
Monica Silenzi
Dario Sforzini
APT Trevignano Romano
