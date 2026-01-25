Giornata della Memoria, testimonianza dei lager, la rievocazione al Comune di Trevignano

Dal profilo Facebook del Comune di Trevignano

Mirella Stanzione era una studentessa di 17 anni, compagna di scuola di Bice Paganini, che il 2 luglio 1944 era intenta a fare i compiti quando fu arrestata dalle SS assieme alla madre Nina Tantini, entrambe prese in ostaggio a causa dell’attività del fratello partigiano Auro che apparteneva ai Gruppi di Azione Patriottica.