“Pensieri in fuga da fogli accartocciati” la raccolta di poesie di Giuseppina Dibitonto presentata alla biblioteca di Manziana

Dal profilo facebook del comune di Manziana
Giovedì 29 gennaio alle 16.30 la Prof.ssa Giuseppina Dibitonto presenterà in Biblioteca Comunale Di Manziana, accompagnata dalla Prof.ssa e scrittrice Mara Alei, la sua ultima raccolta di poesie “Pensieri in fuga da fogli accartocciati”.
“Pensieri in fuga da fogli accartocciati” è un percorso nell’intimità del sentire, un diario poetico che trasforma la fragilità in forza, la memoria in rinascita. I versi limpidi e delicati attraversano l’amore, la maternità, il tempo che scorre e la necessità di custodire ciò che la vita tende a cancellare. Ogni componimento è un frammento che si apre alla luce, un pensiero che trova respiro nell’aria, tra nostalgia e speranza. Con voce autentica e armoniosa, l’autrice ci invita ad ascoltare i battiti nascosti dietro le parole, riconoscendo nella poesia un atto d’amore e di resistenza alla dimenticanza.
Giuseppina Dibitonto, laureata in Lettere Classiche presso “La Sapienza” di Roma, vive a Bracciano, dove insegna materie letterarie e latino al liceo. Ama la natura, la fotografia, la letteratura e l’arte. Dopo l’esordio nel 2021 con “Fiori di luce” e la pubblicazione nel 2024 di “Lampi di lucciole”, ha dato alle stampe nel 2025 “Pensieri in fuga da fogli accartocciati” .