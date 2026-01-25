“Pensieri in fuga da fogli accartocciati” la raccolta di poesie di Giuseppina Dibitonto presentata alla biblioteca di Manziana

“Pensieri in fuga da fogli accartocciati” è un percorso nell’intimità del sentire, un diario poetico che trasforma la fragilità in forza, la memoria in rinascita. I versi limpidi e delicati attraversano l’amore, la maternità, il tempo che scorre e la necessità di custodire ciò che la vita tende a cancellare. Ogni componimento è un frammento che si apre alla luce, un pensiero che trova respiro nell’aria, tra nostalgia e speranza. Con voce autentica e armoniosa, l’autrice ci invita ad ascoltare i battiti nascosti dietro le parole, riconoscendo nella poesia un atto d’amore e di resistenza alla dimenticanza.