25 Gennaio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeCultura

A Vejano, il primo incontro del gruppo di lettura,

0
82
gruppo di lettura del Comune di Vejano

Dal profilo facebook del comune di Vejano

Primo incontro del Gruppo di Lettura – Comune di Vejano

Ieri sera, nella Biblioteca Comunale di Vejano, si è svolto il primo incontro del Gruppo di Lettura
Un momento di confronto, condivisione e passione per i libri, con una bella partecipazione.
Protagonista della serata: Follia di Patrick McGrath
Un romanzo intenso che ha acceso il dialogo e stimolato riflessioni profonde.
Grazie a tutte le partecipanti e alle organizzatrici
Il Gruppo di Lettura continua e vi aspetta ai prossimi incontri!
Articolo precedente
Soggiorni estivi residenziali per bambini e ragazzi, aperte le iscrizioni al Comune di Oriolo
Articolo successivo
Primo appuntamento a Teatro a Tolfa con “Cinestoria dei gruppi musicali della Beat Generation”

Ultimi articoli

Territorio

Ciack si gira pagina: rassegna cinematografica alla biblioteca di Manziana

Cultura

Primo appuntamento a Teatro a Tolfa con “Cinestoria dei gruppi musicali della Beat Generation”

Società

Soggiorni estivi residenziali per bambini e ragazzi, aperte le iscrizioni al Comune di Oriolo

Cultura

Giornata della Memoria, testimonianza dei lager, la rievocazione al Comune di Trevignano

Cultura

“Pensieri in fuga da fogli accartocciati” la raccolta di poesie di Giuseppina Dibitonto presentata alla biblioteca di Manziana

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it