A Vejano, il primo incontro del gruppo di lettura,

Dal profilo facebook del comune di Vejano
Primo incontro del Gruppo di Lettura – Comune di Vejano
Ieri sera, nella Biblioteca Comunale di Vejano, si è svolto il primo incontro del Gruppo di Lettura
Un momento di confronto, condivisione e passione per i libri, con una bella partecipazione.
Protagonista della serata: Follia di Patrick McGrath
Un romanzo intenso che ha acceso il dialogo e stimolato riflessioni profonde.
Grazie a tutte le partecipanti e alle organizzatrici
Il Gruppo di Lettura continua e vi aspetta ai prossimi incontri!