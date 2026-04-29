Comunicato stampa

Appena finite le riprese della fiction “Mamma non mamma” con la bravissima Gabriella Pession

CANALE MONTERANO – Con il ritorno della bella stagione si torna a girare all’Antica Monterano. I primi ad arrivare sono stati quelli di Rai Fiction per le riprese di una serie che dovrebbe chiamarsi “Mamma non mamma”. Si tratta di una novità assoluta per la TV di Stato, per un totale di otto episodi, in onda per quattro settimane su Rai 1.

Protagonista del progetto è Gabriella Pession (Conte di Montecristo, Those About to Die, La Porta Rossa e Tell Me Lies, Orgoglio, Capri, etc.), che è non solo l’attrice protagonista, ma anche una delle ideatrici della serie: Gabriella, nei panni di Margherita, è una donna quarantenne di successo che all’improvviso si ritrova sola con due figli da crescere.

La fiction, diretta da Giulio Manfredonia (Qualunquemente, Tutto tutto, niente niente, etc.) verte intorno al tema della maternità ed ha, nel cast, Giorgio Marchesi (Un passo dal cielo, Braccialetti rossi, La sposa, Acab, etc.).

A salutarli, nel fare gli onori di casa, c’erano il Sindaco Alessandro Bettarelli, il Vice Sindaco Fabrizio Lavini e il Direttore della Riserva Monterano Stefano Ciferri, che hanno ringraziato la Produzione (Endemol per Rai Fiction) per aver scelto la nostra bellissima area protetta e stretto contatti per nuove e future collaborazioni.