30 Aprile, 2026
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ALL’OSPEDALE SAN PAOLO NASCE LEANDRO: PRIMO PARTO CON EPIDURALE A CIVITAVECCHIA

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informazione e casistiche dalla ASL RM 4

Comunicato stampa

Un importante traguardo per la sanità locale: all’Ospedale San Paolo è venuto alla luce il piccolo Leandro, primo neonato nato con la partoanalgesia. Un evento che segna un passo concreto per il Punto Nascita della Asl Roma 4.

Il neonato, che pesa 3 chili e 570 grammi, rappresenta non solo una nuova vita, ma anche il simbolo di un traguardo atteso da anni dalle donne della città.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla direzione strategica della Asl Roma 4 e il Direttore Generale, Rosaria Marino, ha sottolineato l’importanza del risultato raggiunto.

“Era uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati e oggi possiamo dire di aver centrato un traguardo fondamentale per il Percorso Nascita. Il servizio verrà presto ulteriormente implementato per garantirne la piena operatività. Voglio ringraziare tutti i professionisti coinvolti e in particolare il dottor Giovanni Mantegna, che ha eseguito la prima epidurale, il ginecologo Luigi Papadia, l’ostetrica Elisa Viscarelli e tutto il personale sanitario che ha contribuito all’assistenza e alla gestione del parto”.

Quella di Leandro è dunque una nascita dal valore duplice: simbolico, perché segna una svolta nella storia dell’ospedale cittadino, e concreto, perché offre da oggi alle donne di Civitavecchia e del comprensorio una possibilità in più nella scelta del proprio percorso nascita.

Alla famiglia del piccolo Leandro giungono gli auguri più sentiti della comunità.

 

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