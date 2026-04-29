Partita stamattina un’opera pubblica fondamentale per il nostro territorio: la realizzazione di due rotatorie su via Braccianese all’altezza di Osteria Nuova.

Dal profilo Facebook dell’on. Emiliano Minnucci

Si tratta di uno degli interventi previsti con i fondi per il Giubileo, eseguito da Anas nell’ambito della Convenzione tra Roma Capitale e Città Metropolitana. L’importo complessivo è di 2 milioni di euro. L’impresa esecutrice è la Gema Spa.

Roberto Gualtieri Daniele Torquati Insieme al sottoscritto, presente in qualità di caposegreteria del Sindacoin Città Metropolitana, erano presenti alla consegna dei lavori l’assessora ai lavori pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini, la Consigliera delegata alla Viabilità di Cittá Metropolitana, Manuela Chioccia , i presidenti( XV municipio) e Marco Della Porta ( XIV municipio), nonché tantissimi amministratori municipali, oltre ovviamente ai rappresentanti di Anas e dell’impresa che realizzerà i lavori.

Tempi previsti per il completamento delle due rotatorie circa 7 mesi, per l’esattezza 207 giorni.

Appena installato definitivamente il cantiere, ovvero tra un paio di settimane, si inizierà con la prima rotatoria, quella dell’attuale incrocio a “T”, tra via Braccianese e via Anguillarese.

Una volta terminato questo intervento partirà il secondo, quello che interessa l’altro incrocio, tra via Braccianese, via Santa Maria di Galeria e Via della Stazione di Cesano.

Per limitare i disagi a noi utenti, Anas ha preferito evitare di operare contemporaneamente su entrambi i siti, assicurando parimenti la volontà di ridurre al minimo possibile le difficoltà per gli automobilisti, che pure in qualche misura saranno inevitabili.

Ciò che conta è che a fine 2026 quei due “tappi” tanto fastidiosi quanto pericolosi, saranno solo un ricordo.

Oggi veramente una bella soddisfazione!!!

Avanti così !!!