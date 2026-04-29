STRADE: AVVIO DEI LAVORI PER LE DUE NUOVE ROTATORIE SULLA BRACCIANESE

Comunicato stampa

Lavori Anas nell’ambito della convenzione con Roma Capitale e Città Metropolitana.

2 milioni di euro per strade più sicure e meno traffico a Roma Nord-Ovest.

Sono partiti oggi i lavori per la realizzazione di due nuove rotatorie sulla S.P. 493 “Via Braccianese ”.

L’apertura dei cantieri dà ufficialmente il via a un intervento, atteso dal territorio e considerato strategico per la viabilità dei Municipi XIV e XV, che prevede la messa in sicurezza di due incroci con un investimento complessivo di 2 milioni di euro. L’opera è inserita tra gli interventi previsti per il Giubileo ed è eseguita da Anas (Gruppo FS Italiane) nell’ambito della Convenzione con Roma Capitale e Città Metropolitana.

All’avvio dei lavori erano presenti l’Assessora ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture di Roma Capitale, Ornella Segnalini, la Consigliera delegata alla viabilità, mobilità e infrastrutture Città Metropolitana di Roma, Manuela Chioccia, il caposegreteria del Sindaco Gualtieri in Città Metropolitana Emiliano Minnucci e la Direzione Lavori di Anas. Presenti anche i presidenti dei Municipi interessati, Marco della Porta per il XIV e Daniele Torquati per il XV, e l’impresa esecutrice Gema Spa.

L’intervento – che avrà una durata di circa sei mesi – si focalizza sulla trasformazione radicale di due incroci a raso attualmente caratterizzati da elevata pericolosità e rallentamenti cronici, con la creazione delle due nuove rotatorie:

La Rotatoria A sarà situata all’intersezione tra Via Braccianese e Via Anguillarese: il nuovo assetto circolare, grazie al suo diametro di 40 metri eliminerà l’attuale incrocio a “T”, risolvendo la storica criticità della scarsa visibilità per chi effettua la manovra di svolta a sinistra.

La Rotatoria B, posta a circa 335 metri dalla precedente, ridisegnerà il quadrivio tra Via Braccianese, Via Santa Maria di Galeria e Via della Stazione di Cesano. Quest’opera è concepita non solo per regolare i flussi, ma anche come un vero dispositivo per moderare la velocità dei veicoli in ingresso verso l’area urbana di Osteria Nuova.

Le nuove rotatorie sono state progettate da Anas seguendo le più recenti prescrizioni normative per i contesti urbani complessi, dove la convivenza tra traffico privato, mezzi pesanti e trasporto pubblico richiede spazi di manovra ampi e una segnaletica intuitiva.

Nel corso dei lavori sarà necessario effettuare modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento del cantiere. Le deviazioni saranno di volta in volta comunicate e segnalate da apposita cartellonistica.

“Conosciamo bene le criticità di questo quadrante e, in particolare, dell’asse tra Via Braccianese e Anguillarese, che serve anche il territorio di Anguillara che da anni presenta problemi di sicurezza e fluidità del traffico.

Per questo, di concerto con Città Metropolitana, i Municipi e Anas, Roma Capitale, su impulso del Sindaco Gualtieri, ha scelto di puntare su un intervento strategico come questo. Le nuove rotatorie consentiranno di ridurre i punti di conflitto, migliorare la sicurezza e rendere più ordinata la circolazione in un nodo fondamentale per il quadrante nord-ovest della città”, dichiara l’assessora Segnalini.

“Diamo avvio a due opere importanti per il quadrante, che assicureranno una percorribilità sicura e scorrevole in due intersezioni cruciali per la viabilità di zona. Le opere sono frutto di una sinergia sostenuta dal Sindaco Gualtieri e di una collaborazione fattiva tra i due enti, di cui ringrazio l’Assessora Segnalini e i Presidenti dei due municipi coinvolti, Torquati e Della Porta.

L’opera si inserisce all’interno di un quadro programmatico di interventi che sia Roma Capitale che Città Metropolitana hanno previsto e portato avanti in un’area fortemente trafficata, a beneficio di pendolari e turisti”, sottolinea la Consigliera Chioccia.

“Una nuova opera importante per la nostra periferia che si aggiunge agli interventi di manutenzione stradale già realizzati in questi anni su Via Santa Maria di Galeria e Via Braccianese”, dichiara il Presidente Della Porta.

“La giornata di oggi segna un’altra tappa strategica per il nostro territorio. Quella della realizzazione delle rotatorie è una proposta avanzata dal Municipio XV già nel 2009, poi nel 2014 nel corso della nostra prima consiliatura e riproposta ancora nel 2021. Dopo tanti tentativi finalmente la consegna del cantiere per un progetto che consentirà di migliorare la viabilità, fluidificare il traffico e ridurre in modo significativo il rischio di incidenti su via Braccianese. Davvero grazie al Sindaco, all’Assessora Segnalini e ad Anas per aver colto anche questa volta l’importanza di un’opera indispensabile al territorio”, afferma il Presidente Torquati.

“Questi lavori consentiranno di eliminare due intersezioni particolarmente critiche, riducendo in modo significativo il rischio di incidentalità e i tempi di percorrenza. L’intervento conferma l’impegno di Anas, in collaborazione con Roma Capitale e Città Metropolitana, nel realizzare infrastrutture moderne, sicure e funzionali alle esigenze dei cittadini e del territorio. Durante le attività di cantiere sarà nostra cura limitare al massimo i disagi per l’utenza, garantendo al contempo il rispetto dei tempi previsti e degli standard qualitativi dell’opera”, dichiara Responsabile della Struttura Territoriale Lazio di Anas Marco Moladori.