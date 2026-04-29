30 Aprile, 2026
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Un piccolo gesto che fa la differenza

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Comunicato stampa

La vittoria del referendum sulla giustizia e i risultati positivi raggiunti in questi anni ci caricano di una enorme responsabilità, quella di fornire un’alternativa di governo valida e credibile a questa destra. Per farlo c’è bisogno di politica, di presenza sul territorio e tra le persone, di ascolto, di un partito che si fa infrastruttura e strumento in grado di interpretare in modo nuovo la domanda di cambiamento.

Per questo abbiamo bisogno anche del tuo supporto, con un gesto semplice ma che può fare la differenza. In queste settimane saremo chiamati a compilare la dichiarazione dei redditi, in quell’occasione potremo indicare al Caf o al commercialista l’intenzione di donare il 2×1000 al Partito Democratico indicando il codice M20 nell’apposito spazio: non costa nulla ed è anonimo.

Il tuo sostegno è fondamentale per garantire risorse ai territori, tenere aperte le sedi, fare attività sociale, culturale e di elaborazione politica.

Insieme possiamo farcela, insieme possiamo scrivere una nuova pagina di riscatto dei valori democratici, di emancipazione delle persone, di attuazione finì in fondo della nostra Costituzione. Proprio per questo preferiamo poco da tanti e non tanto da pochi.

Si avvicina un anno cruciale che ci porterà alle prossime elezioni, un appuntamento fondamentale che non possiamo mancare, potremo vincere e dare un futuro migliore al Paese e alle nuove generazioni solo se saremo testardamente uniti e unitari, per questo serve la mobilitazione di tutte e tutti!

Ogni piccolo gesto rende la nostra comunità più forte e coesa.

Per tutte le informazioni: https://partitodemocratico.it/2xmille/

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