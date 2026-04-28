Nuovo manto stradale per numerose vie Cerenova

Comunicato stampa

Sono prossimi a prendere il via i cantieri per il ripristino del manto stradale di numerose arterie stradale del territorio di Cerenova, lavori che seguono gli scavi effettuati dalla Società E-Distribuzione per la sistemazione dei cavidotti di propria competenza.

Nel dettaglio, i rifacimenti riguarderanno gran parte delle carreggiate di viale Fregene, via Chiusi, via dei Tirreni, tratti di via Oriolo, tratti di via Campo di Mare, tratti di via Benedetto Marini, tratti di via Saturnia, Largo Heba, via Angelino Marini, via Alsium, via Pirgy, tratti di via Fontana Morella, tratti di via delle Gerbere e la strada comunale di collegamento da via delle Gerbere a via Fontana Morella.

“Questi lavori sono eseguiti a costo zero per il Comune di Cerveteri, in quanto realizzati grazie alla piena applicazione del Regolamento sugli scavi vigente all’interno del nostro Comune – ha dichiarato Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri – abbiamo avuto un duplice beneficio con gli scavi eseguiti da E-Distribuzione: il primo, è che abbiamo sostituito i cavidotti, oggi dunque nuovi, moderni e meno soggetti a disservizi e mancanze di corrente, e poi chiaramente che fruiremo del rifacimento delle strade interessate dagli scavi senza alcuna spesa per le casse dell’Ente”.

“Un lavoro questo – aggiunge l’Assessore Matteo Luchetti – reso possibile grazie al lavoro e all’attenzione del nostro ufficio ed in particolare del Geometra Federico Feriozzi, che oltre a seguire questo genere di iter burocratici per la nostra Amministrazione, in questi anni ha lavorato per la realizzazione dell’appalto del ‘Piano Strade’, grazie al quale sono state riasfaltate numerosissime arterie stradali cittadine”.