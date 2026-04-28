AL VIA LA II EDIZIONE DEL CONCORSO “LIBERIAMOCI DALLA VIOLENZA – PREGIUDIZIO E PROSPETTIVE FUTURE”

Comunicato stampa

MECOLEDI’ 29 APRILE 2026 – CAMERA DEI DEPUTATI

PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE Co.Tu.Le.Vi.

Si terrà mercoledì 29 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, nell’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati (Via di Campo Marzio, 78), la cerimonia di premiazione della II edizione del concorso nazionale “Liberiamoci dalla violenza – Pregiudizio e prospettive future”.

L’iniziativa, di alto valore sociale e culturale, si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le nuove generazioni sul tema del contrasto alla violenza in ogni sua forma, analizzando i pregiudizi strutturali e ricercando nuove prospettive per un futuro di legalità e rispetto.

L’apertura dei lavori sarà affidata ai saluti istituzionali dell’On. Carolina Varchi, Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, e di Aurora Ranno, Presidente di Co.Tu.Le.Vi.

L’incontro sarà introdotto e moderato dai responsabili dell’Associazione Co.Tu.Le.Vi. Roma: l’Avv. Romina Lanza (Responsabile Sportello Antiviolenza), l’Avv. Ylli Pace (Responsabile Progetto Scuola) e l’Avv. Bartolomeo Giordano (Responsabile Area Penale).

Prenderanno parte al dibattito illustri relatori: On. Gerolamo Cangiano – Membro della Camera dei Deputati; Prof. Roberto Pellicciari – Primario Ospedale M.G. Vannini; Dott. Fabrizio Zappi – Direttore Rai Cultura; Avv. Camilla Silvestrini – Esperta in Diritto di Famiglia Internazionale; Dott. Tommaso Cerno – Direttore de “Il Giornale”; Valerio Sebastiani – Assistente alla Direzione Artistica Accademia Filarmonica Romana.

L’evento vedrà inoltre, il contributo tecnico delle commissioni tematiche: Fumetto e Rappresentazione Grafica: Raffaello Sestini (Consigliere di Stato), Laura Angelucci e Francesco Venturi; Scrittura Creativa: Melita Cavallo (già Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma) e la psicoterapeuta Loredana Petrone; Audiovisivo: Teresa Razzauti, Umberto Marino, l’attore Luca Ribezzo, il regista Mario Pagano e il produttore Gennaro Coppola (One More Pictures).

L’iniziativa vanta, inoltre, la partecipazione straordinaria di S.E. Nita Shala, Ambasciatrice del Kosovo in Italia.

Il momento centrale della mattinata sarà dedicato alla Premiazione dei Vincitori del Concorso, giovani studenti che hanno saputo interpretare con originalità e profondità il tema della lotta alla violenza attraverso i diversi linguaggi dell’arte e della comunicazione.

L’Associazione Co.Tu.Le.Vi. (Contro Tutte le Violenze) è impegnata da anni in prima linea nella tutela dei diritti umani e nel contrasto a ogni forma di abuso e discriminazione. Attraverso una rete capillare di sportelli antiviolenza e costanti progetti educativi nelle scuole, l’organizzazione promuove attivamente la cultura della legalità, offrendo supporto legale e psicologico alle vittime e lavorando sulla prevenzione per costruire una società basata sul rispetto reciproco.