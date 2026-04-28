Al via la II Edizione del Concorso “LIBERIAMOCI DALLA VIOLENZA – pregiudizio e prospettive future”, organizzato dall’Associazione Co.Tu.Le.Vi. presso la Camera dei Deputati

Comunicato stampa

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​Si terrà domani, mercoledì 29 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso la prestigiosa Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati ( Via di Campo Marzio, 78 ), la cerimonia di premiazione della II edizione del concorso nazionale “LIBERIAMOCI DALLA VIOLENZA – pregiudizio e prospettive future”.

​L’iniziativa, di alto valore sociale e culturale, si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le nuove generazioni sul tema del contrasto alla violenza in ogni sua forma, analizzando i pregiudizi strutturali e ricercando nuove prospettive per un futuro di legalità e rispetto.

​Il Programma e gli Interventi

​L’apertura dei lavori sarà affidata ai saluti istituzionali dell’On. Carolina Varchi, Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, e di Aurora Ranno, Presidente Co.Tu.Le.Vi

​L’incontro sarà introdotto e moderato dai responsabili dell’Associazione Co.Tu.Le.Vi . Roma: l’Avv. Romina Lanza (Responsabile Sportello Antiviolenza), l’Avv. Ylli Pace (Responsabile Progetto Scuola) e l’Avv. Bartolomeo Giordano (Responsabile Area Penale).

​Prenderanno parte al dibattito illustri relatori:

​On. Gerolamo Cangiano – Membro della Camera dei Deputati;

​Prof. Roberto Pellicciari – Primario Ospedale M.G. Vannini;

​Dott. Fabrizio Zappi – Direttore Rai Cultura;

​Avv. Camilla Silvestrini – Esperta in Diritto di Famiglia Internazionale;

​Dott. Tommaso Cerno – Direttore de “Il Giornale”;

​Valerio Sebastiani – Assistente alla Direzione Artistica Accademia Filarmonica Romana.

​L’evento vedrà inoltre, il contributo tecnico delle commissioni tematiche, composte da:

​Fumetto e Rappresentazione Grafica: Raffaello Sestini (Consigliere di Stato), Laura Angelucci e Francesco Venturi.

​Scrittura Creativa: Melita Cavallo (già Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma) e la psicoterapeuta Loredana Petrone.

​Audiovisivo: Teresa Razzauti, Umberto Marino, l’attore Luca Ribezzo, il regista Mario Pagano e il produttore Gennaro Coppola (One More Pictures).

​L’iniziativa vanta, inoltre, la partecipazione straordinaria di S.E. Nita Shala, Ambasciatrice del Kosovo in Italia.

​La Premiazione

​Il momento centrale della mattinata sarà dedicato alla Premiazione dei Vincitori del Concorso, giovani studenti che hanno saputo interpretare con originalità e profondità il tema della lotta alla violenza attraverso i diversi linguaggi dell’arte e della comunicazione.