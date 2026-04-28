28 Aprile, 2026
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IL FURTO di Paolo Amici, al teatro Fiorani di Canale

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Comunicato stampa

Domenica 3 maggio ore 17.30
TMF Teatro Maurizio Fiorani

La trama: Parigi, 1911. All’interno del museo del Louvre si consuma il furto del secolo, la Gioconda viene trafugata.
Mentre tutto il mondo si domanda quale nazione possa aver commissionato un tale furto o quale grande personaggio si sia tuffato in una così grande impresa, Vincenzo Peruggia, un giovane emigrato italiano si gode nella propria angusta abitazione la sua storia d’amore clandestina al centro di Parigi con la sua conterranea più celebre e più ricercata del momento, la Monnalisa!
Diviso tra i sogni di un futuro radioso in Italia e i pericoli di un presente anonimo in Francia graviteranno intorno al ladro investigatori, familiari, ballerine, fino alla personificazione della Monnalisa.

PRENOTAZIONI
3286748785
380 462 0311

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