14 Gennaio, 2026
Per la libertà e la democrazia in Iran- Sostegno al popolo iraniano – Presidio a Roma il 16 gennaio 2026

Manifestazione a Roma pro Iran

Comunicato stampa

Roma – La società civile italiana è chiamata a mobilitarsi in difesa dei valori universali di libertà e democrazia.
Venerdì 16 gennaio, alle 16.00 in piazza del Campidoglio a Roma, si terrà una manifestazione promossa da Amnesty International e Woman Life Freedom for Peace and Justice per sostenere il popolo iraniano.
In Iran, uomini e donne stanno lottando pacificamente per i propri diritti fondamentali: libertà individuali, giustizia e democrazia. Una mobilitazione per l’ autodeterminazione di un popolo pacifico che la Repubblica Islamica sta reprimendo con estrema violenza, attraverso arresti arbitrari, torture e uccisioni nelle strade del Paese. Una repressione che non può lasciare indifferente la comunità internazionale.
Con questa manifestazione, Amnesty International e Woman Life Freedom for Peace and Justice invitano cittadine e cittadini, associazioni, movimenti e chiunque abbia a cuore i diritti umani a prendere parte a un momento pubblico di testimonianza e solidarietà, per dare voce a chi oggi viene messo a tacere.

Essere presenti significa affermare che la libertà non ha confini e che la difesa dei diritti umani è una responsabilità collettiva. Roma diventerà così, per un giorno, uno spazio di sostegno concreto al popolo iraniano e alla sua legittima richiesta di futuro, dignità e democrazia.

Appuntamento:
📍 Piazza del Campidoglio, Roma
📅 Venerdì 16 gennaio ore 16.00

