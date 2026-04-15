DANTEDI’ ALLA NECROPOLI DELLA BANDITACCIA  DI CERVETERI

Comunicato stampa

CON GLI ALUNNI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI MARINA DI CERVETERI e SALVO D’ACQUISTO DIRETTI DA AGOSTINO DE ANGELIS

Il prossimo 17 aprile dalle ore 9.00 alle 13.00 nella Necropoli della Banditaccia, sito Unesco di Cerveteri, si svolgerà la IV Edizione del Dantedì. L’appuntamento, come avvenuto gli scorsi anni, è ideato dalla maestra Sonia Rainoldi, referente dell’IC Marina di Cerveteri grazie al supporto del Dirigente Angela Esposito con l’organizzazione dell’Associazione Culturale ArcheoTheatron e il Parco Archeologico Cerveteri-Tarquinia nella persona del Direttore Vincenzo Bellelli, che ha concesso il sito per lo svolgimento della manifestazione.

Durante la mattina gli alunni delle classi della primaria e secondaria di primo grado dell’IC Marina di Cerveteri IVN, IVU, VB, VU, IIB, IIC, IIU, IIV, IIT, IIS con le classi della primaria dell’IC “Salvo D’Acquisto” di Cerveteri VD, IIA, IIIC, VF e le classi della primaria dell’IC “Caravaggio” di Ladispoli IVA, VA, VB, circa 300 alunni, svolgeranno una lettura animata ed itinerante della Divina Commedia di Dante Alighieri coordinati e diretti dall’attore e regista Agostino De Angelis. Sarà presente alla manifestazione il gruppo di danza I Virelai.