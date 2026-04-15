Viticoltura e scienza, a Frascati un binomio lungo un secolo

Comunicato stampa

Arrivano le masterclass dedicate al territorio e alla viticoltura laziale. La quinta edizione di Vinalia Priora, l’evento dedicato alle eccellenze vitivinicole del Lazio, torna con tantissimi appuntamenti dedicati a ricerca e innovazione nell’ambito della scienza della coltura della vite. Gli appuntamenti in programma si terranno il 25 e 26 aprile 2026 nella suggestiva cornice delle Scuderie Aldobrandini – Museo Tuscolano, all’ombra della preziosa Menade Tuscolana.

Scienza e viticoltura

Il territorio di Frascati è storicamente vocato alla scienza, alla viticoltura e alla scienza della viticoltura. Basti pensare che quasi un secolo fa, nel 1927, sui terreni su cui oggi sorge l’ENEA e che nella seconda metà del ‘900 avrebbero dato i natali al Sincrotrone, il Ministero dell’Agricoltura aveva dato l’avvio a un “Campo Sperimentale per la viticoltura”. Le finalità di questo centro di studio prevedevano che l’allevamento vivaistico di barbatelle, giovani piantine innestate, composte da un portainnesto americano e una marza di vite europea, e talee selezionale da utilizzare per il reimpianto e per nuovi impianti di vigneti. I prodotti allevati ebbero grande successo in così poco tempo le consegne non coprivano la domanda e si doveva procedere con un riparto proporzionale