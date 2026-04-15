MUNICIPIO XV, TORQUATI: “ISOLA FARNESE, SGOMENTO PER LE PAROLE DI FORZA ITALIA”

Comunicato stampa

“Leggo con sgomento le parole dei rappresentanti di Forza Italia di questo Municipio, che a margine del Consiglio Straordinario per il Borgo di Isola Farnese, sostengono in una nota che il voto contrario della maggioranza al loro documento, significherebbe “l’assenza di volontà di assumersi fino in fondo le proprie responsabilità”. Faccio presente, proprio come fatto oggi in aula, che l’amministrazione municipale, sin dal primo giorno dopo la frana che ha isolato il Borgo, ha lavorato quotidianamente in maniera coordinata con tutti gli enti coinvolti, senza lasciare mai sola la Comunità di Isola Farnese e assumendosi ogni tipo di responsabilità come sempre facciamo, andando spesso ben oltre le nostre competenze.

È davvero paradossale che il gruppo di Forza Italia, che cerca di descriversi come forza intenzionata a collaborare e a trovare soluzioni, scriva un comunicato stampa esclusivamente polemico senza fare minimamente riferimento ai contenuti di cui si è discusso per oltre quattro ore oggi in aula. In queste settimane l’amministrazione municipale ha coordinato tutte le forze in campo e lavorato a stretto contatto con Protezione Civile, Polizia Locale, Asl, Servizi Sociali, Croce Rossa e volontari, che ringrazio davvero per il grande lavoro e la massima disponibilità, per garantire, tra le altre cose, un presidio sociosanitario attivo h24 all’interno del centro anziani, riattivare la linea del trasporto pubblico, fornire aiuti alla popolazione e tenere costantemente aggiornata la cittadinanza.

La mancanza di rispetto nei confronti dei residenti si verifica invece quando, come in questo caso, sfruttando il momento di difficoltà, si cerca di convincere le persone che per risolvere una situazione così complessa basti votare un documento come quello presentato oggi dall’opposizione in cui si chiede semplicemente di riaprire una strada nel più breve tempo possibile. Una situazione articolata che invece è stata affrontata da parte nostra sempre con autorevolezza, capacità e grande determinazione.

Come detto oggi in Consiglio siamo in attesa della nuova ordinanza, che uscirà a breve, che prende atto di tutti gli interventi messi in campo in queste settimane e che disporrà il ripristino della viabilità del Borgo con la riapertura della strada secondo le indicazioni dei tecnici dopo i lavori di monitoraggio con sensori del costone.

Siamo sempre più convinti, soprattutto dopo questa ennesima e inutile provocazione, che l’unica cosa davvero utile per onorare i cittadini e non mancargli di rispetto sia lavorare e rappresentare in ogni caso la realtà delle cose così com’è, anche se complessa e di difficile risoluzione. Sono convinto che, al netto delle difficoltà quotidiane, gli abitanti del Borgo siano pienamente consapevoli dell’impegno profuso in queste settimane per affrontare una situazione che, è bene ricordarlo, è stata emergenziale e non di ordinaria amministrazione.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati