Viaggio del ricordo, Parrucci: “creiamo sinergie tra i giovani per l’incontro e la conoscenza comune di respiro europeo

Comunicato stampa

l viaggio del ricordo prosegue a Fiume, alla Scuola Media Superiore Italiana. Le delegazioni e gli studenti delle 15 scuole superiori di Roma e provincia che sono in viaggio con Roma Capitale e Città metropolitana hanno partecipato all’incontro nell’aula magna della scuola, una delle quattro scuole italiane in Croazia, aperto dal Preside Michele Scalembra.

Sono intervenuti, tra gli altri Rina Brunini, Comunità ebraica di Fiume; Enea Dessardo, Comunità degli Italiani di Fiume; Gianni Polgar, esule fiumano;

Emiliano Loria, Società degli studi fiumani di Roma.

Tra i presenti, Iva Palmieri, Console Generale d’Italia a Fiume; Marino Michic, Segretario Generale Società di Studi Fiumani e Donatella Schurzel, Vicepresidente Nazionale ANVGD e Presidente Comitato Provinciale di Roma ANVGD.

“Siamo felici di essere qui con le nostre scuole, ragazze e ragazzi di 15 istituti superiori di Roma e provincia, compreso uno dei nostri centri di formazione professionale.

Abbiamo fortemente sostenuto con il Sindaco Gualtieri, dopo il Covid, la ripresa dei viaggi, sia quello della Memoria, circa un mese fa ad Auschwitz-Birkenau, che quello del Ricordo: con questo viaggio stiamo cercando di far apprendere con più forza la storia quasi abbandonata e poco conosciuta nelle nostre scuole dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata.

Come ha sottolineato il Sindaco Gualtieri ieri, accompagnando i ragazzi nei luoghi della storia, da Trieste a Basovizza, essere presenti nei luoghi che hanno interessato questa tragedia, all’interno del contesto della seconda guerra mondiale e oltre, consente una conoscenza profonda dei fatti e una capacità di comprensione maggiore di quelle che sono le conseguenze di nazionalismi e estremismi e quanto contino ancora oggi i valori della pace e della convivenza. Quella convivenza e integrazione che qui a Fiume esiste da sempre, come tutta l’Istria crocevia di popoli, culture e religioni.

Con Roma Capitale saremmo onorati di creare e rendere continui scambi culturali degli studenti fiumani con le nostre scuole, creando una sinergia fondamentale tra i giovani per l’incontro e la conoscenza comune di respiro europeo”.

Ha dichiarato Daniele Parrucci, consigliere delegato edilizia scolastica e formazione di Città metropolitana di Roma Capitale, che ha portato i saluti del Sindaco Gualtieri assieme alla Presidente della commissione capitolina Scuole Carla Fermariello e ai consiglieri di Roma Capitale Mariacristina Masi e Paolo Ferrara.