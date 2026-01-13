14 Gennaio, 2026
ASL RM 4:Risposta Dg dichiarazioni Sindaco Cerveteri

informazione e casistiche dalla ASL RM 4

Comunicato stampa

Circa le preoccupazioni espresse dal sindaco di Cerveteri, Eleonora Gubetti, il Direttore Generale della ASL Roma 4,la dottoressa Rosaria Marino, precisa quanto segue

“Per il territorio di Cerveteri è previsto un significativo rafforzamento dei servizi e delle prestazioni, con l’obiettivo di rispondere in maniera più efficace alle esigenze della comunità locale.
Nel corso della prossima settimana provvederò a contattare la Sindaca di Cerveteri per un confronto diretto e costruttivo sul tema, qualora lo riterrà opportuno, così da approfondire nel dettaglio le azioni previste e le modalità di attuazione”.
