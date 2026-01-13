CELEBRIONE DEL 229° ANNIVERSARIO DELL’ISTITUZIONE DEL TRICOLORE – SCUOLE  DELL’ INFANZIA  DI BRACCIANO VIA PASQUALETTI

Comunicato stampa

Il mattino del 7 gennaio 2026 il Lions Club Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini e le Scuole dell’Infanzia di Via Pasqualetti ( inserite negli Istituti Comprensivi di Bracciano e Trevignano Romano) hanno festeggiato la 229.ma ricorrenza della Istituzione del Tricolore italiano, avvenuta il 7 gennaio 1977 a Reggio Emilia .

L’iniziativa – intrapresa dalla neo Repubblica Cispadana costituita dalle Province di Bologna, Reggio Emilia, Parma e Piacenza per opporsi alle mire espansionistiche di Napoleone – rappresentò nel simbolo la prima unione del sentimento italiano.

E’ stata una bellissima e commovente manifestazione. Molto curata l’organizzazione da parte delle Maestre Nadia Toccaceli e Maria Tedeschi con il prezioso ausilio delle altre Insegnanti.

Un lungo corteo al suono del Piave si è snodato lungo il percorso che porta dalle aule ai giardini interni, preceduto dalle Bandiere nazionale ed europea recate da una Insegnante e dalla Socia Lions Maria Elisa Pezone.

Gli alunni, raggiunto il luogo del raduno, hanno formato un semicerchio quasi abbracciando le bandiere posizionatesi al centro dalla parte opposta ed hanno cantato l’Inno nazionale ( il Canto degli Italiani). Poi si sono avvicinati ad un grande drappo tricolore innalzando cartelloni a forma di Bandiere da loro ideati e realizzati.

Indi il Lions Bruno Riscaldati ha ricordato la storia del Tricolore, indicato nella nostra Costituzione Repubblicana, che insieme alla Bandiera europea oggi propugnano i diritti umani e la pace. Il Presidente del Lions Club, Simonetta Di Camillo, ha chiuso la cerimonia rivolgendo profondi ringraziamenti alle Maestre per la formazione ai valori degli alunni e salutato fraternamente gli stessi tra gli applausi scroscianti.

Braciano, 13 gennaio 2026

Lions Bruno Riscaldati