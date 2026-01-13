14 Gennaio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio

CELEBRIONE DEL 229° ANNIVERSARIO DELL’ISTITUZIONE DEL TRICOLORE – SCUOLE  DELL’ INFANZIA  DI BRACCIANO VIA PASQUALETTI

0
115
Tricolore donato dai Lions all'ospedale di Bracciano

Comunicato stampa

Il mattino del 7 gennaio 2026 il Lions Club Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini e le Scuole dell’Infanzia di Via Pasqualetti ( inserite negli Istituti Comprensivi  di Bracciano e Trevignano Romano) hanno festeggiato la 229.ma ricorrenza della Istituzione del Tricolore italiano, avvenuta il 7 gennaio 1977 a Reggio Emilia .

L’iniziativa – intrapresa dalla neo Repubblica Cispadana costituita dalle Province di Bologna, Reggio Emilia, Parma e Piacenza per opporsi alle mire espansionistiche di Napoleone – rappresentò nel simbolo la prima unione del sentimento italiano.

E’ stata una bellissima e commovente manifestazione. Molto curata l’organizzazione da parte delle Maestre Nadia Toccaceli  e Maria Tedeschi  con il prezioso ausilio delle altre Insegnanti.

Un lungo corteo al suono del Piave si è snodato lungo il percorso che porta dalle aule ai giardini interni, preceduto dalle Bandiere nazionale ed europea recate da una Insegnante e dalla Socia Lions Maria Elisa Pezone.

Gli alunni, raggiunto il luogo del raduno,  hanno formato un semicerchio quasi abbracciando le bandiere posizionatesi al centro dalla parte opposta  ed hanno cantato  l’Inno nazionale ( il Canto degli Italiani). Poi si sono avvicinati ad un grande drappo tricolore innalzando  cartelloni a forma di Bandiere da loro ideati e realizzati.

Indi il Lions Bruno Riscaldati ha  ricordato la storia del Tricolore, indicato nella nostra Costituzione Repubblicana, che insieme  alla Bandiera europea oggi propugnano i diritti umani e la pace. Il Presidente del Lions Club, Simonetta Di Camillo,  ha chiuso la cerimonia rivolgendo  profondi ringraziamenti alle Maestre  per la formazione ai valori degli alunni e salutato fraternamente gli stessi tra gli applausi scroscianti.

 

Braciano, 13 gennaio 2026

Lions Bruno Riscaldati

 

Articolo precedente
ASL RM 4:Risposta Dg dichiarazioni Sindaco Cerveteri

Ultimi articoli

Sanità

ASL RM 4:Risposta Dg dichiarazioni Sindaco Cerveteri

Internazionale

Per la libertà e la democrazia in Iran- Sostegno al popolo iraniano – Presidio a Roma il 16 gennaio 2026

Eventi

Più di un lustro, oltre un lustro per la comunità, la conduzione pastorale della Chiesa canalese

Cronaca

Profonda preoccupazione per la scomparsa di Federica Torzullo

Cultura

MOSTRA FOTOGRAFICA “ATTRAVERSO LO SGUARDO” di ANDREA DE IESO

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it