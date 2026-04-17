Manziana – Musica e suggestioni a Villa Clodia: il pubblico incantato da Robert Chantereau

C’era un lieve incanto, ieri sera, nella cornice senza tempo di Villa Clodia a Manziana.

Alla presenza del sindaco Alessio Telloni e della consigliera comunale Laura Paragona, i numerosi invitati hanno potuto apprezzare l’esibizione di alcuni brani musicali di Robert Chantereau e del suo nutrito gruppo di musicisti.

L’artista corso è riuscito a trasmettere al pubblico la sua passione per la musica, con brani che, sempre supportati da una corposa base ritmica, spaziavano tra dolci melodie emozionanti. Ha saputo anche comunicare il suo amore per la splendida isola natale attraverso il suggestivo canto in lingua corsa: un vero peccato non poterne apprezzare il testo, anche se l’interpretazione ne ha fatto intuire il sapore, il messaggio.

Una musica che dialogava con il cantautorato e sfiorava, con naturalezza, le atmosfere visionarie del rock progressive, come se ogni brano fosse un viaggio attraverso epoche e sensibilità diverse.

A chiudere la serata, l’aperitivo offerto dal gruppo musicale: un momento lieve, quasi sospeso, in cui scambiare impressioni con l’artista mentre la vista del lago, quieta e luminosa, sembrava aggiungere un’ultima nota al concerto.

Così si è conclusa una serata destinata a restare, proprio come certe melodie appena ascoltate, nella memoria di chi c’era.

Lorenzo Avincola redattore de L’agone