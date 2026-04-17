17 Aprile, 2026
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Docufilm dedicato a Giulio Regeni al teatro Delia Scala di Bracciano

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docufilm su Regeni al teatro della Scala di Bracciano

Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

Sabato alle ore 18:30 il Comune di Bracciano proietterà il docufilm dedicato a Giulio Regeni al Teatro Delia Scala in via delle Ferriere.
Mentre il Governo sceglie di negare il finanziamento pubblico a un’opera che racconta una delle vicende più gravi e dolorose della nostra storia recente, noi scegliamo di stare dalla parte della 𝗩𝗘𝗥𝗜𝗧𝗔’, della 𝗠𝗘𝗠𝗢𝗥𝗜𝗔 e della 𝗚𝗜𝗨𝗦𝗧𝗜𝗭𝗜𝗔.
La storia di Giulio Regeni non è una pagina scomoda da nascondere. È una ferita ancora aperta per l’Italia e un richiamo forte ai valori della 𝗗𝗘𝗠𝗢𝗖𝗥𝗔𝗭𝗜𝗔, dei 𝗗𝗜𝗥𝗜𝗧𝗧𝗜 𝗨𝗠𝗔𝗡𝗜 e della dignità delle persone.
Quando la 𝗖𝗨𝗟𝗧𝗨𝗥𝗔 racconta fatti scomodi non si tagliano fondi: si sostiene.
Quando una famiglia chiede verità non si volta lo sguardo altrove: si ascolta.
Bracciano fa una scelta chiara e pubblica: non restare in silenzio. Le istituzioni servono anche a questo, a prendere posizione quando sono in gioco coscienza civile e valori costituzionali.
Invito tutta la cittadinanza a partecipare.
Sabato ore 18:30
Teatro Delia Scala
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