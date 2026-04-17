Docufilm dedicato a Giulio Regeni al teatro Delia Scala di Bracciano

Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

Mentre il Governo sceglie di negare il finanziamento pubblico a un’opera che racconta una delle vicende più gravi e dolorose della nostra storia recente, noi scegliamo di stare dalla parte della 𝗩𝗘𝗥𝗜𝗧𝗔’, della 𝗠𝗘𝗠𝗢𝗥𝗜𝗔 e della 𝗚𝗜𝗨𝗦𝗧𝗜𝗭𝗜𝗔.

La storia di Giulio Regeni non è una pagina scomoda da nascondere. È una ferita ancora aperta per l’Italia e un richiamo forte ai valori della 𝗗𝗘𝗠𝗢𝗖𝗥𝗔𝗭𝗜𝗔, dei 𝗗𝗜𝗥𝗜𝗧𝗧𝗜 𝗨𝗠𝗔𝗡𝗜 e della dignità delle persone.

Quando la 𝗖𝗨𝗟𝗧𝗨𝗥𝗔 racconta fatti scomodi non si tagliano fondi: si sostiene.

Quando una famiglia chiede verità non si volta lo sguardo altrove: si ascolta.