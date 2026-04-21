21 Aprile, 2026
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SCRITTE NEOFASCISTE ALL’ISTITUTO BOTTARDI, RETE STUDENTI MEDI E ANPI: «NON CI FAREMO INTIMIDIRE»

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Comunicato stampa

Stanotte un gruppo di neofascisti ha nuovamente imbrattato i muri dell’Istituto Livia Bottardi con scritte e simboli inequivocabili: “Forza Nuova”, una croce celtica, un fascio littorio e diverse svastiche, a cinque giorni dalla Festa della Liberazione dal nazifascismo.

Un’organizzazione condannata per l’assalto alla sede della CGIL e che continua a rivendicare la violenza squadrista come pratica politica. Una minaccia concreta ai valori democratici e antifascisti su cui si fonda la nostra convivenza.

«Sabato avevamo organizzato un presidio antifascista proprio davanti a quella scuola» spiega la Rete degli Studenti Medi di Roma Est «riqualificando il muro già colpito da precedenti scritte neofasciste.»

Un gesto collettivo di cura e partecipazione, quello organizzato dal Sindacato Studentesco, per restituire dignità a uno spazio pubblico.

«Quanto accaduto oggi è un grave atto provocatorio contro chi organizza momenti di partecipazione e antifascismo» conclude l’organizzazione studentesca «La scuola deve essere, oggi più che mai, un presidio invalicabile di democrazia, inclusione e antifascismo.»

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