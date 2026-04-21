ORIOLO ROMANO: RESTITUZIONE DEL MOLINO ALLA CITTADINANZA

Dalla pagina Facebook del Comune
Siamo lieti di invitare tutta la cittadinanza alla presentazione dei lavori effettuati al Molino presso il Monumento Naturale della Mola. Un momento importante per condividere insieme il recupero e la valorizzazione di un luogo simbolo del nostro territorio.
Appuntamento il 25 aprile 2026 alle ore 12:00.
Interverranno:
• Emanuele Rallo, Sindaco di Oriolo Romano
• Elso Catarci, Presidente dell’Università Agraria
• Cristina Tullio e Sandro Polci, architetti progettisti e direttori dei lavori
Un’occasione per riscoprire la storia, la natura e il futuro della nostra comunità.
Vi aspettiamo!