21 Aprile, 2026
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UNA DENUNCIA CHE INTERESSA OGNI CITTADINO

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Comunicato stampa

Da oltre 36 anni siamo operativi sul territorio.

AVAB ODV, associazione di Protezione Civile nata a Bracciano nel 1990, ha garantito interventi in emergenze e maxi-emergenze a livello locale, regionale e nazionale, sempre con professionalità, sacrificio e presenza costante.

Oggi l’associazione conta 34 operatori, di cui 22 residenti a Bracciano: donne e uomini che mettono a disposizione tempo, competenze e impegno per la sicurezza della comunità.

Abbiamo supportato le Istituzioni senza mai tirarci indietro.
Abbiamo risposto a ogni chiamata.
Abbiamo servito la comunità con continuità e responsabilità.

Nel corso degli anni siamo intervenuti in innumerevoli situazioni critiche. E, solo per ricordare l’ultima emergenza meteo che ha colpito in modo particolare il territorio di Bracciano, il nostro impegno è stato continuo, giorno e notte, per rispondere alle numerose richieste di aiuto dei cittadini e dello stesso Sindaco, operando tra fango e acqua per ripristinare condizioni di sicurezza.

Oggi, però, siamo noi a chiedere aiuto.

E la risposta, finora, è stata assente.

Denunciamo con forza la mancanza di supporto concreto da parte delle Istituzioni che, negli anni, hanno beneficiato del nostro operato. Una mancanza che mette seriamente a rischio la continuità delle nostre attività.

Senza risorse, senza una sede adeguata e senza sostegno economico, anche una realtà storica come la nostra non può più garantire lo stesso livello di servizio al territorio.

Per questo chiediamo con chiarezza:

– l’assegnazione di una sede operativa idonea e stabile
– un sostegno economico concreto per garantire mezzi, attrezzature e operatività
– un riconoscimento reale del ruolo svolto da AVAB ODV in oltre tre decenni di attività

Non si tratta di un favore.
Si tratta di investire nella sicurezza della comunità.

Se il volontariato viene lasciato solo, a perdere è l’intero territorio.

AVAB ODV continuerà a fare la propria parte, ma non può più farlo da sola.

È il momento che anche le Istituzioni facciano la loro.

AVAB ODV
Bracciano, dal 1990

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