Stronati: “Oggi è stato il mio ultimo giorno in Consiglio comunale”.

Ho scelto di non ricandidarmi alle prossime elezioni. È una decisione maturata con serenità, ma anche con un nodo alla gola per l’emozione. In questi anni ho cercato di svolgere il mio ruolo con scrupolo, impegno e sensibilità, mettendo sempre al centro l’interesse collettivo e, in modo particolare, i temi ambientali che per me non sono mai stati solo una delega (all’epoca del mio assessorato) o un argomento politico, ma una responsabilità profonda verso il futuro.