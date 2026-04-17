Stronati: “Oggi è stato il mio ultimo giorno in Consiglio comunale”.

Comunicato stampa
|È una frase che fa un grande effetto scriverla. Dopo tanti anni di impegno, incontri, confronti accesi e tanti momenti condivisi con voi, si chiude per me un percorso importante nella vita amministrativa della nostra bella città.
|Ho scelto di non ricandidarmi alle prossime elezioni. È una decisione maturata con serenità, ma anche con un nodo alla gola per l’emozione. In questi anni ho cercato di svolgere il mio ruolo con scrupolo, impegno e sensibilità, mettendo sempre al centro l’interesse collettivo e, in modo particolare, i temi ambientali che per me non sono mai stati solo una delega (all’epoca del mio assessorato) o un argomento politico, ma una responsabilità profonda verso il futuro.
|Se ho commesso errori, vi chiedo sinceramente scusa. So però di aver sempre agito con coscienza, rispetto e dedizione.
|Grazie a tutte e a tutti voi che mi avete sostenuto, incoraggiato, criticato quando serviva e accompagnato in questo percorso. Senza di voi nulla avrebbe avuto lo stesso valore.
|Il mio impegno però non finisce qui, perché come sapete la politica mi scorre nelle vene.
|Faccio parte del coordinamento della lista AVS che si presenterà alle prossime elezioni con una squadra completamente nuova, composta da 16 persone, con 3 under 30, 9 donne e 7 uomini.
|Un gruppo che rappresenta energie fresche, competenze e passione, e in cui credo molto.
|Continuerò al loro fianco cercando di trasferire ciò che ho imparato. Ci siamo dati l’obiettivo di “essere gruppo piuttosto che singoli”, un modo diverso di collaborare per il bene della nostra comunità ma con lo stesso spirito di sempre.
|Grazie di cuore per questo importante pezzo di strada fatto insieme.
|Enrico Stronati
|PS: domenica, a partire dalle 17.30, sarò al Marchione per l’apertura della campagna elettorale della coalizione Uniti per cambiare per Alberto CIVICA Sindaco.