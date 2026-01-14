14 Gennaio, 2026
Derrate alimentari per non lasciare indietro nessuno: Protezione Civile Comunale di Cerveteri partner di Banco Alimentare Lazio

finanziata la protezione civile di Cerveteri

Comunicato stampa

Derrate alimentari da destinare alle famiglie in stato di difficoltà economica assistite dai Servizi Sociali del Comune di Cerveteri. Questa mattina il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri si è recato a Roma, per ritirare dal Banco Alimentare del Lazio il primo carico di prodotti che poi, tramite pacco alimentare, consegnerà alla fascia più debole della popolazione. Un piccolo ma concreto ed immediato sostegno, frutto di una convenzione che la Protezione Civile comunale ha stipulato con Banco Alimentare, che giungerà in città con cadenza mensile.

“Ogni mese la nostra Protezione Civile, da sempre impegnata in maniera costante nel sostegno alla popolazione e all’utenza più fragile, riceverà delle derrate alimentari di prima necessità da devolvere alle persone più bisognose della città – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – un’attività quella del sostegno alimentare che già nei periodi più difficili della pandemia e anche negli anni a seguire si è rivelata essere fondamentale per tantissime persone, anche grazie alle numerose raccolte alimentari effettuate nel corso del tempo. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile, su segnalazione dei Servizi Sociali, consegnerà dunque pacchi alimentari alle famiglie indigenti: un piccolo gesto, un piccolo aiuto ma concreto e utile a tamponare quantomeno le esigenze primarie”.

“Con l’occasione – conclude il Sindaco – rivolgo al Responsabile Renato Bisegni e a tutti i Volontari, un affettuoso ringraziamento per il lavoro che sempre svolgono per la nostra città”.

