22 Aprile, 2026
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“Il primo degli stronzi” e “Concerto della Liberazione” al teatro De Focauld di Bracciano

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Comunicato stampa

Sabato 25/04/2026 alle ore 21.00

–17 maggio 1944, Torino. Dante Di Nanni ha diciannove anni, dodici proiettili e una scelta da fare. Barricato in un appartamento mentre le forze fasciste stringono il cerchio, ripercorre il cammino che lo ha portato fin lì: dall’officina alla Resistenza, dalla paura al coraggio di non piegarsi. Dodici colpi. Dodici frammenti di vita. Un countdown verso la fine, o verso l’inizio di qualcosa di più grande.

La storia vera di un ragazzo che ha scelto da che parte stare.

Domenica 26/04/2026 ore 18,30

Generazione Musica in collaborazione con ANPI Bracciano presenta: “Concerto della Liberazione”. Evento che attraverso la musica, le immagini e le parole vuole celebrare il 25 aprile, tappa fondamentale della costruzione della nostra democrazia.

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