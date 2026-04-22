Intrattenimento serale, aree food e sport in acqua: manifestazioni di interesse per il Lungomare dei Navigatori Etruschi

Comunicato stampa

Sul sito internet del Comune di Cerveteri la modulistica e l’illustrazione dei progetti: si può presentare domanda di partecipazione fino a giovedì 7 maggio

“In vista della stagione estiva, anche quest’anno abbiamo pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri una serie di manifestazioni di interesse rivolte ai privati: l’obiettivo è quello di promuovere attrazioni e servizi sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare durante il periodo estivo. A pochi passi dal mare, vogliamo allestire un’area food e ristoro, un’area per intrattenimenti serali e attività ricreative durante l’intera giornata e uno spazio dedicato agli sport acquatici e balneari. Termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse, quello di giovedì 7 maggio alle ore 12:00. Tutti gli operatori interessati, possono consultare la modulistica disponibile sul sito internet dell’Ente e presentare domanda”.

A renderlo noto è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri che prosegue: “La pubblicazione di queste manifestazioni di interesse giunge dopo un importante confronto avuto all’interno dell’Amministrazione comunale, supportata come sempre dai Dirigenti e dagli uffici. Ci tengo con l’occasione a ringraziare l’Assessora alla Cultura Francesca Cennerilli e tutti coloro che hanno lavorato affinché anche quest’anno si potesse procedere in tempi così rapidi all’approvazione di questi importanti atti per il nostro territorio e per l’estate di Cerveteri”.

“Il Lungomare dei Navigatori Etruschi negli anni ha dimostrato grande attrattività – ha detto Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – sin dal primo Jova Beach Party, datato oramai 2019, ha sempre saputo trasformarsi in una straordinaria arena a cielo aperto, in riva al mare, dove poter non soltanto organizzare spettacoli e grandi eventi serali, ma anche importanti momenti di aggregazione, di condivisione e di sport. E proprio in materia di sport, in questo è stato importantissimo anche quest’anno l’apporto del collega in Giunta Manuele Parroccini, Assessore allo Sport, che ha un contatto diretto e quotidiano con le Associazioni del nostro territorio”

“Con l’occasione – conclude l’Assessore Francesca Cennerilli – ci tengo a ringraziare il personale dipendente che ha lavorato per l’approvazione e la pubblicazione del bando, ed in particolar modo il Dirigente Dottor Emiliano Magnosi e tutto l’Ufficio Cultura, il cui personale rimane a disposizione di tutti per ricevere ogni ulteriore informazione di cui si necessiti per la corretta presentazione della domanda. Vogliamo un’estate ricca di eventi ed iniziative: stiamo già lavorando alla composizione del cartellone degli eventi dell’Estate Caerite e con le iniziative e i progetti sul Lungomare, l’auspicio è quello di dare vita a dei mesi che possano attrarre il maggior numero di villeggianti e visitatori. Invito dunque tutti gli interessati ai progetti a compilare con attenzione l’avviso e a presentare la loro proposta”.

Le manifestazioni di interesse sono consultabili ai seguenti link:

Concessione area comunale per lo svolgimento di attività sportive

https://comune.cerveteri.rm.it/novita/concessione-area-comunale-lo-svolgimento-di-attivita-sportive

Lungomare 2026 – Etruria Village e Area Eventi