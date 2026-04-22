22 Aprile, 2026
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Al teatro Scala di Bracciano, proiezione del film “La voce di Hind Rajab”

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Comunicato stampa

“La voce di Hind Rajab” film della regista franco-tunisina Kaouther Ben Hania è il secondo importante appuntamento con la rassegna “CINE-EUROPA, cultura democratica e diritto internazionale”

Sabato 25 Aprile, ore 20,30

Teatro Delia Scala di Bracciano

via delle Ferriere 16

 “Vi prego, venite da me, vi prego, venite. Ho paura”. Queste parole, che sentirete nel film, sono la voce vera e straziante della piccola Hind, prima di venire uccisa dall’IDF a Gaza City.

“La voce di Hind Rajab”, film di Kaouther Ben ha vinto, tra gli altri, il Leone d’Argento della Giuria al Festival di Venezia dopo una standing ovation durata 23 minuti.

Da Gaza City, la madre di Hind, Wissam Hamada, ha dichiarato all’Agence France-Presse di sperare che il film spinga il mondo ad agire: “Il mondo intero ci ha lasciati morire senza fare nulla, morire di fame, vivere nella paura ed essere sfollati con la forza”. Una ragione di più per non mancare all’appuntamento di sabato 25 Aprile alle 20,30 al Teatro Delia Scala di Bracciano.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti.

 ASSESSORATO ALLA CULTURA

 

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