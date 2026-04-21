“DISCESA LIBERA”

Un’opera toccante che affronta con sensibilità il tema dell’Alzheimer e il suo impatto su famiglie e comunità.

A seguire, si terrà un dibattito per approfondire le implicazioni sociali della malattia, con il regista e gli attori, arricchito dagli interventi della Dott.ssa Carmela Borriello, Geriatra Distretto ASL RM 4.3, del Sindaco di Anguillara Sabazia Avv. Angelo Pizzigallo e del Vicesindaco e Assessore ai Servizi Sociali Paola Fiorucci.