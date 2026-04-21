Comunicato stampa
“DISCESA LIBERA”
Un’opera toccante che affronta con sensibilità il tema dell’Alzheimer e il suo impatto su famiglie e comunità.
Venerdì 24 aprile – Ore 16:30
Biblioteca Comunale “A. Zucconi” (Largo dello Zodiaco, 21)
A seguire, si terrà un dibattito per approfondire le implicazioni sociali della malattia, con il regista e gli attori, arricchito dagli interventi della Dott.ssa Carmela Borriello, Geriatra Distretto ASL RM 4.3, del Sindaco di Anguillara Sabazia Avv. Angelo Pizzigallo e del Vicesindaco e Assessore ai Servizi Sociali Paola Fiorucci.
Vi aspettiamo per un pomeriggio dedicato al cinema e alla riflessione.
Tutti i dettagli sulla locandina in allegato.
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BIBLIOTECA COMUNALE
‘ANGELA ZUCCONI’
Largo dello Zodiaco, 21
00061 Anguillara S. (RM)
Tel. 06/99607548