22 Aprile, 2026
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MUNICIPIO XV, FORTI “CANTIERI SOTTOSERVIZI, APPROVATO DOCUMENTO PER DIMEZZARE FREQUENZA DEGLI SCAVI”

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sagra del supplì a Ponte MIlvio

Comunicato stampa

“È stata approvata la proposta di deliberazione presentata oggi in Consiglio municipale per le modifiche del Regolamento per l’esecuzione e il ripristino degli scavi stradali nel territorio di Roma Capitale da parte delle società dei pubblici servizi, come telecomunicazioni, luce, gas e acqua.

Il Consiglio ha espresso parere favorevole con due importanti osservazioni volte a garantire una migliore tutela e conservazione delle strade recentemente oggetto di manutenzione. Al Campidoglio chiediamo infatti di inserire l’allaccio di nuove utenze nei lavori programmabili, che vanno pianificati in anticipo e proponiamo che i nuovi cantieri e gli scavi per la posa di sottoservizi come luce, gas e fibra non possano avvenire prima di due anni dopo l’ultima manutenzione e l’ultimo intervento.

Si tratta di un dimezzamento della frequenza – oggi il regolamento prevede un minimo di solo un anno – che permetterà di evitare la continua riapertura di nuovi cantieri su strade appena sistemate, garantendo la fruizione e l’accessibilità pubblica delle strade che oggi vedono tanti, troppi cantieri, aperti per i sottoservizi. Inoltre, includendo la programmazione degli allacci alle utenze tra gli interventi programmabili, favoriremo una pianificazione coordinata tra aziende, municipi e Campidoglio, mettendo ordine nella confusione attuale.

I ripetuti interventi invasivi su strade recentemente riqualificate comportano infatti sul nostro territorio disagi prolungati per la cittadinanza e il ripetuto deterioramento del manto stradale. Ridurre la frequenza degli scavi attraverso l’introduzione di limiti temporali più stringenti e una programmazione più rigorosa degli interventi, significa diminuire l’impatto dei cantieri sulla mobilità e sulla sicurezza stradale, ma anche preservare nel tempo la qualità delle opere realizzate. Solo così sarà possibile promuovere un modello di gestione delle infrastrutture più efficiente, trasparente e sostenibile, capace di coniugare le esigenze di sviluppo dei servizi a rete con il rispetto del territorio e della quotidianità dei residenti.”

Così in una nota il Presidente della Commissione Mobilità del Municipio XV, Giovanni Forti.

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