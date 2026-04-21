MUNICIPIO XV, FORTI “CANTIERI SOTTOSERVIZI, APPROVATO DOCUMENTO PER DIMEZZARE FREQUENZA DEGLI SCAVI”

Comunicato stampa

“È stata approvata la proposta di deliberazione presentata oggi in Consiglio municipale per le modifiche del Regolamento per l’esecuzione e il ripristino degli scavi stradali nel territorio di Roma Capitale da parte delle società dei pubblici servizi, come telecomunicazioni, luce, gas e acqua.

Il Consiglio ha espresso parere favorevole con due importanti osservazioni volte a garantire una migliore tutela e conservazione delle strade recentemente oggetto di manutenzione. Al Campidoglio chiediamo infatti di inserire l’allaccio di nuove utenze nei lavori programmabili, che vanno pianificati in anticipo e proponiamo che i nuovi cantieri e gli scavi per la posa di sottoservizi come luce, gas e fibra non possano avvenire prima di due anni dopo l’ultima manutenzione e l’ultimo intervento.

Si tratta di un dimezzamento della frequenza – oggi il regolamento prevede un minimo di solo un anno – che permetterà di evitare la continua riapertura di nuovi cantieri su strade appena sistemate, garantendo la fruizione e l’accessibilità pubblica delle strade che oggi vedono tanti, troppi cantieri, aperti per i sottoservizi. Inoltre, includendo la programmazione degli allacci alle utenze tra gli interventi programmabili, favoriremo una pianificazione coordinata tra aziende, municipi e Campidoglio, mettendo ordine nella confusione attuale.

I ripetuti interventi invasivi su strade recentemente riqualificate comportano infatti sul nostro territorio disagi prolungati per la cittadinanza e il ripetuto deterioramento del manto stradale. Ridurre la frequenza degli scavi attraverso l’introduzione di limiti temporali più stringenti e una programmazione più rigorosa degli interventi, significa diminuire l’impatto dei cantieri sulla mobilità e sulla sicurezza stradale, ma anche preservare nel tempo la qualità delle opere realizzate. Solo così sarà possibile promuovere un modello di gestione delle infrastrutture più efficiente, trasparente e sostenibile, capace di coniugare le esigenze di sviluppo dei servizi a rete con il rispetto del territorio e della quotidianità dei residenti.”

Così in una nota il Presidente della Commissione Mobilità del Municipio XV, Giovanni Forti.