Edilizia scolastica, nuove aule e laboratori per il polo Dante Alighieri – Caravillani

Comunicato stampa

Nella giornata di ieri, 20 aprile, il Consigliere delegato a Edilizia scolastica, sport e formazione di città metropolitana di Roma Capitale, Daniele Parrucci, ha incontrato la Dirigente scolastica del polo Dante Alighieri – Caravillani insieme a una delegazione di professori, ai rappresentanti degli studenti delle due scuole e a una rappresentanza dei genitori.

“Durante l’incontro – afferma il Consigliere Parrucci – è emersa la richiesta di trasferire, a partire dal prossimo anno scolastico, il Dante Alighieri, attualmente sotto sfratto, all’interno della nuova sede di Piazza del Risorgimento, i cui lavori di ristrutturazione sono prossimi al termine. Il Caravillani resterà nella sede di Villa Pamphili, dove con la prossima variazione di bilancio ci impegniamo a stanziare almeno 300 mila euro per il rifacimento di tetto dell’intero corpo di fabbrica e infissi di tre aule, oltre a due terrazzini, che presentano problemi di infiltrazione”.

“Nei prossimi giorni – prosegue il Consigliere – verrà liberato e messo a disposizione un ulteriore spazio che diventerà in via temporanea il nuovo laboratorio di moda del Caravillani e, a breve, invieremo una lettera di richiesta formale alla Regione Lazio per chiedere i tempi reali del trasferimento del centro antiviolenza in un’altra sede, in modo da liberare ulteriori spazi da mettere a disposizione dell’istituto, in cui realizzare nuove aule e laboratori”, conclude Parrucci.