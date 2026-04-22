Canale Monterano, l’Università Agraria festeggia i 120 anni: grande successo per l’escursione a Casale Santioro

Comunicato stampa

Il cammino delle celebrazioni per il 120° anniversario dell’istituzione dell’Università Agraria di Canale Monterano (11 marzo 1906 – 11 marzo 2026) è ufficialmente iniziato sotto i migliori auspici. Sabato 18 aprile si è svolto il primo evento all’aperto del programma: “Io cammino a Santioro”, un’escursione che ha superato ogni aspettativa, complice una splendida giornata di sole.

Tra Storia e Paesaggio

Il cuore dell’evento è stato il tracciato antico ripristinato dal Gruppo Sentieri dell’Agraria. Con un lavoro minuzioso e rispettoso dell’ambiente, i volontari hanno restituito alla comunità un sentiero immerso nel paesaggio locale, con partenza e arrivo presso lo storico Casale Santioro. La struttura, recentemente restaurata grazie a un progetto promosso dalla precedente Amministrazione e portato a termine dall’attuale, è tornata a splendere come simbolo della memoria rurale di Canale e Montevirginio.

I numeri del successo

L’iniziativa ha richiamato circa un centinaio di escursionisti. Al termine del percorso, l’atmosfera si è fatta conviviale con una festosa degustazione di prodotti tipici davanti al Casale, a cui si sono uniti anche i cicloescursionisti di Canale, giunti al raduno a conclusione della loro pedalata nelle campagne.

“Un ringraziamento di cuore va al Gruppo Sentieri dell’Università Agraria, all’Associazione Apicoltori di Canale Monterano, ai nostri preziosi collaboratori e soprattutto ai partecipanti, che ci hanno manifestato grande affetto e apprezzamento”, dichiarano i rappresentanti dell’Ente.

I prossimi appuntamenti

Il calendario del 2026 prosegue con due appuntamenti imperdibili nel mese di maggio per celebrare l’identità del territorio:

9 e 10 Maggio: Torna il fascino della tradizione con il Riarto dei Butteri, momento simbolo della cultura maremmana locale.

30 Maggio: Nuovo appuntamento per gli appassionati di trekking con l’escursione “Io cammino alla Torara”.

L’Università Agraria invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo anno di festeggiamenti, con lo sguardo rivolto al futuro e alle nuove sfide della transizione ecologica e del rilancio agro-silvo-pastorale.

Università Agraria di Canale Monterano