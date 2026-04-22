A Palazzo Valentini la IV Edizione del Roma Digital Summit: La città pioniera dell’innovazione digitale

Comunicato stampa

Si è tenuta a Roma, a Palazzo Valentini la IV edizione del Roma Digital Summit, evento organizzato da The Innovation Group in collaborazione con Roma e Città metropolitana di Roma Capitale, nell’ambito delle iniziative previste dal “Digital Italy Program 2026”.

Un focus approfondito – parte della mission di TIG per promuovere la digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione, in collaborazione con Governi Locali, Università, Centri di Ricerca, Imprese e Start-Up, Associazioni di Categoria, Camere di Commercio, Enti e Consorzi Pubblici, Fondazioni – sulla città “pioniera dell’innovazione digitale”, per fare il punto sullo sviluppo delle nuove tecnologie e dell’IA all’interno delle istituzioni e per l’investimento nella qualità e nella tipologia dei servizi al cittadino, alla luce dell’espansione dell’intelligenza artificiale non solo come strumento ma come parte del processo di cambiamento organizzativo nelle istituzioni pubbliche e private.

Un’intera giornata di lavori per delineare le principali strategie digitali di Roma Capitale e della Città Metropolitana di Roma con tre sessioni dedicate a AI, ricerca e innovazione; Trasporti, Mobilità Sostenibile e Strategie di rigenerazione urbana; Turismo e Cultura.

In apertura della prima sessione, il Saluto del Vicesindaco di Città metropolitana Pierluigi Sanna e gli interventi del Segretario/Direttore generale di CMRC Paolo Caracciolo e del Direttore del Dipartimento Transizione digitale di CMRC Gianluca Ferrara.

La digitalizzazione è uno strumento fondamentale ma per coglierne le potenzialità è necessario strutturare modelli decisionali e di governance basati su una nuova cultura organizzativa: Città metropolitana – ha spiegato il Segretario generale Caracciolo – ha acquisito un nuovo modello per “Hub&Spoke”, che sostituisce la gerarchia dei processi decisionali e informativi con un sistema orizzontale, con tre centri di coordinamento che racchiudono i servizi specifici, caratterizzati da uno scambio comunicativo costante e la definizione di obiettivi operativi in linea con le linee strategiche dettate dalla politica.

Innovazione digitale e uso dell’intelligenza artificiale caratterizzano l’azione dell’ente guidato dal Sindaco Gualtieri, dal supporto finanziario dedicato ai piccoli comuni del territorio, che prevede l’uso dell’IA nella definizione di piani di rientro a partire dal contesto economico territoriale, al progetto dedicato a 30 comuni attraverso cui città metropolitana sosterrà il passaggio alla digitalizzazione con la formazione, la definizione di piani triennali e l’elaborazione di nuovi modelli di servizi e analisi del territorio a partire dalle specifiche vocazioni – turistico, industriale, etc – dell’area in cui si colloca.

L’uso dell’IA fa parte anche del sistema di gestione dell’ente stesso: come ha spiegato il Direttore Ferrara, è stato introdotto un centralino basato su un agente vocale per migliorare la gestione delle telefonate dei cittadini e facilitare l’accesso alle informazioni sui servizi dell’ente, attualmente in via di sviluppo per servizi specifici come la gestione dei controlli sugli impianti termici, e sta implementando sistemi avanzati anche in materia di antiriciclaggio e per la gestione del protocollo.

“è per noi un piacere tornare ad ospitare il summit: quando si parla di innovazione non è possibile prescindere da un tema, quello dell’aerospazio, e dell’importanza di Roma e del suo territorio metropolitano in un settore così strategico, che rende possibile anche l’espansione all’utilizzo delle nuove tecnologie. Questa, ci tengo a ricordare, è l’unica realtà italiana ad ospitare l’intera filiera, dalla produzione alla ricerca, e gran parte dei processi legati alla creazione dei lanciatori europei, Ariane e Vega C, è legata a questo territorio, a centri come il polo industriale Avio di Colleferro, all’ESRIN di Frascati e al Tecnopolo Tiburtino, dove vengono prodotti satelliti e componentistica, fino alle università.

Uno dei nostri obiettivi, in questo anno in cui non solo abbiamo la Presidenza della CVA, la comunità delle città dell’Ariane e del Vega, ma ospiteremo anche la Summer School organizzata da CVA in collaborazione con La Sapienza, è quello di estendere la conoscenza del settore a tutta la società civile di un settore non più confinato al tema difesa ma preponderante per l’intero sistema economico e per la vita quotidiana di ciascuno di noi.

Tra pochi giorni, il 24 aprile, proprio quest’aula ospiterà il primo consiglio dei sindaci della rete europea: una delle missioni di città metropolitana è fare da ponte tra tutti i mondi connessi al digitale e all’aerospazio, legando assieme imprese, ricerca e istituzioni, rafforzando il nostro ruolo in Europa, così come quella di aiutare i nostri territori a sostenere la sfida della transizione digitale in tutte le molteplici applicazioni che portano a un miglioramento dei servizi e della qualità di vita dei cittadini”.

La consigliera metropolitana delegata a Attività Turistiche, Innovazione Tecnologica, Transizione Digitale, Sviluppo Economico ed Energia, Alessia Pieretti ha aperto il tavolo su “Turismo e capacità rigenerativa della Cultura, motori di sviluppo per la Città”, ed è intervenuta al termine dei lavori assieme al Presidente di The Innovation Group Roberto Masiero.

“Per la Città Metropolitana di Roma Capitale il digitale non è solo uno strumento, ma un’infrastruttura strategica per rendere il territorio più accessibile, competitivo e sostenibile. Con progetti come ‘Roma & Più’ stiamo costruendo un sistema integrato capace di valorizzare, accanto alla Capitale, l’enorme patrimonio dei 120 Comuni, ampliando l’offerta e distribuendo in modo più equilibrato i flussi turistici. Il nostro obiettivo è superare una promozione frammentata e mettere in rete territori, esperienze e comunità, utilizzando innovazione e transizione digitale come leve di sviluppo economico e di crescita diffusa”, ha concluso la Consigliera Pieretti.