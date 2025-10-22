Scienza, educazione e formazione progetti multidisciplinari innovativi per il benessere dei giovani

Riceviamo e pubblichiamo
Aula Consiliare di Palazzo Valentini – Via IV Novembre 119/A, Roma
24 ottobre 2025 – ore 9.00-13.30
L’evento, moderato dal giornalista Luca Moriconi (TGR RAI), riunisce esperti del mondo accademico, sanitario e istituzionale per discutere di formazione, inclusione e salute.
Tra i temi affrontati:
-
Educazione alla guida consapevole attraverso la realtà estesa
-
Mindfulness e benessere a scuola per studenti con DSA e ADHD
-
Il valore del dono, in collaborazione con il Centro Trasfusionale degli Ospedali Santo Spirito e San Filippo Neri
Intervengono rappresentanti di Roma Capitale, del Ministero dell’Istruzione, della Polizia di Stato e di Asterion ETS.